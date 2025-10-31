Sie ist die Queen of Halloween! Niemand feiert den Tag so wie Heidi Klum. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verwandelt sich das Topmodel in dieser Nacht in extravagante Charaktere. Als was wird sich Heidi Klum dieses Jahr verkleiden? Wir haben eine Ahnung.

Darum gehts Heidi Klum gibt erste Hinweise auf ihr Halloween-Kostüm für dieses Jahr

Fans spekulieren über mögliche Verkleidung als Marge Simpson

Jaray Fofana Redaktorin People

Heute, am 31. Oktober, ist Halloween, und das bedeutet: Die Spannung steigt bei den Fans von Heidi Klum (52). Während sie weltweit rätseln, welche ausgefallene Verkleidung sich das Topmodel dieses Jahr hat einfallen lassen, gibt Klum selbst erste Hinweise zu ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm. In einem Instagram-Video grinst sie in die Kamera und verkündet: «Ich werde sehr, sehr hässlich und gruselig aussehen.» Wer Heidi Klum kennt, weiss: Wenn sie so etwas sagt, steht kein simples Make-up bevor – sondern eine aufwendige, bis ins Detail geplante Verwandlung.

Seit über 20 Jahren gilt Klum als Queen of Halloween – und eine Einladung zu ihrer Party ist längst eine Ehre. Niemand feiert den 31. Oktober mit mehr Hingabe, Aufwand und Glamour als sie. Jahr für Jahr verwandelt Heidi Klum die Nacht in ein Spektakel aus Grusel und Glanz. Auch diesmal steigt die legendäre Party in New York. Prominente Gäste wie Yannik Zamboni (38) wurden sogar schon vorab eingeladen, um mit Klum in ihrem Restaurant in der Stadt in Halloween-Stimmung zu kommen.

Klums kleine Einblicke

Kürzlich enthüllte Heidi Klum ein weiteres Detail ihres neuen Kostüms: einen Abdruck ihres Gesichts aus grauer Prothesenmasse. Die auffällige Aussparung im Bereich der unteren Lippe sorgt für Spekulationen – könnte hier vielleicht ein künstliches Gebiss oder gar eine monströse Zunge Platz finden?

Bereits ein früherer Hinweis, ein Zahnabdruck, hatte ähnliche Vermutungen ausgelöst. Doch die Bildunterschrift «Das ist erst der Anfang» lässt viel Raum für Interpretationen – und die Fans weiter im Dunkeln.

Fans spekulieren

Unterdessen wird im Netz fleissig diskutiert, in welcher spektakulären Verkleidung Heidi Klum dieses Jahr auftreten wird. Auf Tiktok fällt ein Name besonders häufig: Marge Simpson. Die Farbtöne, die in einem ihrer jüngsten Posts zu sehen waren – vor allem Gelb, Blau und ein Hauch von Grün – würden perfekt zu der legendären Cartoon-Figur passen. Zufall oder raffinierter Hinweis? Heute Abend werden wir es erfahren.