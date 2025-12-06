Zuschauer zerreissen WM-Auftritt von Heidi Klum

Heidi Klum moderierte am Freitag die Auslosung für die Fussball-WM nächstes Jahr. Im Netz fällt Klum komplett durch. Von «Fremdscham» bis «fehl am Platz» ist alles dabei.

Darum gehts Heidi Klum und Kevin Hart moderieren WM-Auslosung, ernten Kritik

Unterschiedliche Outfits der Moderatoren sorgen für zusätzliche Diskussionen

Schweiz erhält mit Kanada und Katar vergleichsweise leichte WM-Gegner Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Am Freitag schaute die Welt gespannt nach Washington DC. Dort wurden die Gruppen für die Fussball-WM 2026 in der USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Schon im Vorfeld diskutierte das Netz fleissig über das Moderationsduo Heidi Klum (52) und Kevin Hart (46). Fussball-Fans waren der Meinung, dass dies nicht passen würde.

Tatsächlich wird der Auftritt von den beiden auf X (ehemals Twitter) ziemlich zerrissen. «Jetzt sind wir wirklich am Tiefpunkt angekommen», kommentiert ein deutschsprachiger Nutzer. «Eine neu entdeckte Stufe von Fremdscham», meint ein anderer.

Die englischsprachigen Kommentare sind ähnlich kritisch. «Man merkt sofort, dass sie keine Ahnung vom Fussball», lautet ein Fazit. Bemängelt wird ausserdem, dass die Moderation sehr steif wirkte und die beiden ständig auf den Teleprompter fixiert gewesen seien.

Unterschiedlicher Dresscode

Auch die unterschiedlichen Outfits der Moderatoren werden thematisiert. Ob man sich nicht abgesprochen hätte, wird hinterfragt. Während Klum in einem goldenen Abendkleid auftritt, erscheint Hart in lässiger Kleidung. «Sieht so aus, als ob die Klum zu den Oscars geht und Kevin Hart jeden Moment ne Runde Fifa auf der Playstation zockt.»

Für Heidi Klum ist es nicht die erste WM-Moderation. Schon 2006 führte das deutsche Model bei der Auslosung der Heim-WM in Deutschland durch die Show.

Traum-Los für die Schweiz

Rein sportlich gesehen ist die Auslosung aus Schweizer Sicht gut verlaufen. Mit Kanada und Katar erhält die Nati vergleichsweise leichte Gegner zugeteilt. Dazu gesellt sich der Gewinner des Uefa-Playoff-Wegs A – so könnte es zum Duell mit Italien kommen.