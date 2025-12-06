DE
FR
Abonnieren

«Fremdscham!»
Zuschauer zerreissen WM-Auftritt von Heidi Klum

Heidi Klum moderierte am Freitag die Auslosung für die Fussball-WM nächstes Jahr. Im Netz fällt Klum komplett durch. Von «Fremdscham» bis «fehl am Platz» ist alles dabei.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
1/5
Heidi Klum begrüsst Fifa-Präsident Gianni Infantino.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

  • Heidi Klum und Kevin Hart moderieren WM-Auslosung, ernten Kritik
  • Unterschiedliche Outfits der Moderatoren sorgen für zusätzliche Diskussionen
  • Schweiz erhält mit Kanada und Katar vergleichsweise leichte WM-Gegner
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Am Freitag schaute die Welt gespannt nach Washington DC. Dort wurden die Gruppen für die Fussball-WM 2026 in der USA, Kanada und Mexiko ausgelost. Schon im Vorfeld diskutierte das Netz fleissig über das Moderationsduo Heidi Klum (52) und Kevin Hart (46). Fussball-Fans waren der Meinung, dass dies nicht passen würde.

Tatsächlich wird der Auftritt von den beiden auf X (ehemals Twitter) ziemlich zerrissen. «Jetzt sind wir wirklich am Tiefpunkt angekommen», kommentiert ein deutschsprachiger Nutzer. «Eine neu entdeckte Stufe von Fremdscham», meint ein anderer.

Mehr zu Heidi Klum
Heidi Klum gibt Einblick in ihr Leben – und das ihrer Kids
Neue Doku im Frühling 2026
Heidi Klum gibt Einblick in ihr Leben – und das ihrer Kids
Die schrillsten Halloween-Outfits von Heidi Klum
Mit Video
Was wird es wohl dieses Jahr?
Die schrillsten Halloween-Outfits von Heidi Klum
Heidi Klum zeigt ihr einziges Brusthaar
Mit Video
«Ein langes, graues»
Heidi Klum zeigt ihr einziges Brusthaar
Heidi Klums späte Rache an Karl Lagerfeld
Mit Video
Endlich in der Haute Couture!
Heidi Klums späte Rache an Karl Lagerfeld

Die englischsprachigen Kommentare sind ähnlich kritisch. «Man merkt sofort, dass sie keine Ahnung vom Fussball», lautet ein Fazit. Bemängelt wird ausserdem, dass die Moderation sehr steif wirkte und die beiden ständig auf den Teleprompter fixiert gewesen seien.

Unterschiedlicher Dresscode

Auch die unterschiedlichen Outfits der Moderatoren werden thematisiert. Ob man sich nicht abgesprochen hätte, wird hinterfragt. Während Klum in einem goldenen Abendkleid auftritt, erscheint Hart in lässiger Kleidung. «Sieht so aus, als ob die Klum zu den Oscars geht und Kevin Hart jeden Moment ne Runde Fifa auf der Playstation zockt.»

Für Heidi Klum ist es nicht die erste WM-Moderation. Schon 2006 führte das deutsche Model bei der Auslosung der Heim-WM in Deutschland durch die Show. 

Traum-Los für die Schweiz

Rein sportlich gesehen ist die Auslosung aus Schweizer Sicht gut verlaufen. Mit Kanada und Katar erhält die Nati vergleichsweise leichte Gegner zugeteilt. Dazu gesellt sich der Gewinner des Uefa-Playoff-Wegs A – so könnte es zum Duell mit Italien kommen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen