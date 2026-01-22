Heidi Klum leiht im neuen Disney-Pixar-Film «Hoppers» einer Hai-Dame ihre Stimme. Die Figur trägt sogar ihren Namen – ab März schwimmt Hai-Di durch die deutschen Kinos.

Heidi Klum (52) taucht ab – und zwar mitten hinein ins Pixar-Universum. Die «Germany's next Topmodel»-Chefin hat sich eine Synchronrolle geschnappt, die so richtig Biss hat. Im neuen Disney-Pixar-Animationsfilm «Hoppers» leiht sie einer Hai-Dame ihre Stimme, wie spot on news bereits vorab erfahren hat.

Das Besondere daran: Die Figur trägt sogar Klums Namen – als witziges Wortspiel. «Ich freue mich unglaublich, dass ich einem Charakter in ‹Hoppers› nicht nur meine Stimme leihen darf, sondern auch meinen Namen: Die Hai-Dame heisst nämlich Hai-Di», verrät das Model in der Pressemitteilung. «Nachdem ich mit meinen Kindern ‹Findet Nemo› bestimmt 50 Mal geschaut habe, wurde es Zeit, eine Pixar-Figur zu spielen!»

Ein netter Hai

Für die Synchronarbeiten stand Klum in einem Berliner Studio am Mikrofon. Die Hai-Dame wird als «überaus nett und charmant» beschrieben – ganz anders also als das furchteinflössende Image, das Haie normalerweise in Filmen haben.

Das animierte Sci-Fi-Abenteuer «Hoppers» spielt in einer Zukunft, in der Wissenschaftler eine bahnbrechende Entdeckung gemacht haben: Menschliches Bewusstsein lässt sich in lebensechte Roboter-Tiere «hüpfen». So können Menschen erstmals als Tiere mit Tieren kommunizieren. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Teenagerin Mabel, die dabei auf Geheimnisse in der Tierwelt stösst.

«Hoppers» startet am 5. März 2026 in den deutschschweizer Kinos. Für Klum ist es übrigens nicht die erste Synchronrolle: 2019 durfte sie im Netflix-Film «Arctic Dogs» bereits zwei quietschende Tiere synchronisieren, Rotfüchsin Jade und Otter Bertha.

Nimmt Parodie mit Humor

Heidi Klum muss für ihre teils etwas schrill klingende Stimme immer wieder doofe Sprüche anhören. Ganz die Klum, nimmt sie dies jedoch mit Humor, ja, hat ihre hohe Stimme gar zu einem ihrer Markenzeichen gemacht. Die deutsche Komikerin Martina Hill (51) parodierte Klum sowohl in ihrer Sendung «Knallerfrauen» als auch in der «Martina Hill Show». Dabei verlieh sie dem Model jeweils eine übertrieben hohe Stimme. Die echte Klum schien das allerdings nie zu stören, ganz im Gegenteil: Sie hat gleich in mehreren Parodien mitgewirkt.

