Drama bei den «Germany's next Topmodel»-Männern: Kandidat Godfrey bringt seinen Kollegen zum Weinen. Nach heftiger Kritik an Tony bricht dieser emotional zusammen. Die Konkurrenz sieht Godfrey als «Arsch», der nur seine eigene Show abziehen will.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Godfrey (34) sorgt bei «GNTM»-Männern für Streit und emotionale Momente

Beim Schrottplatz-Date mit Heidi Klum kritisiert er Tony öffentlich

Drei Kandidaten ausgeschieden: Adrian (21), Cenk (21), Benjamin (20) War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

SpotOn Die People-Agentur

Der Kampf um die Männer-Model-Krone nimmt Fahrt auf. Dabei sorgt vor allem ein Kandidat unter den «Germany's next Topmodel»-Männern Woche für Woche für Zwist unter den Konkurrenten: Godfrey (34).

Während es beim Foto-Shooting noch sportlich zugeht, wird es beim gemeinsamen Essen plötzlich emotional. Godfrey zieht bei Heidi Klum (52) über seinen Kollegen her, der daraufhin in Tränen ausbricht.

Godfrey bringt Mitstreiter zum Weinen

Bei einem Foto-Shooting mit Star-Fotografin Ellen von Unwerth (72) sollen sich die 16 verbliebenen Männer im Box- und Basketball-Outfit in Szene setzen. Der Clou: Die Models treten in Zweiergruppen gegeneinander an. Auf die jeweiligen Duell-Sieger wartet eine besondere Überraschung: ein Tag in Berlin mit Model-Mama Heidi.

Und die hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Auf einem Berliner Schrottplatz dürfen die Models mal so richtig Dampf ablassen. Angeleitet von Heidi Klum in Blaumann und Schutzhelm, zertrümmern sie nach Herzenslust einen schrottreifen Kleinwagen. Godfrey empfindet das Schrott-Date mit Heidi als «befreiend». Carsten (49) ist begeistert: «Ich mochte Heidi schon immer. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit ihr auf einem Schrottplatz mal 'ne Currywurst futter.»

Bei Godfrey hingegen müssen sich scheinbar noch ein paar Rest-Aggressionen lösen: «Es gibt mehrere Leute, wie Tony und Benjamin, die mich abgenervt haben», sagt er in der Runde – während Tony direkt neben ihm sitzt. Tonys «unangebrachte Kommentare» in der WG würden Godfrey auf die Palme bringen.

«Der ist ein Arsch. Der will seine Show machen.»

Nachdem Heidi die Gruppe verlässt, fliessen bei Tony Tränen der Enttäuschung. Godfreys Worte haben ihn verletzt: «Ich möchte nicht in seine Show reingezogen werden.» Jayden (22) kann es kaum fassen: «Tony sass einfach da und wusste nicht, was er sagen soll.» Laut Felix (27) habe Godfrey «Phasen, in denen er im zerstörerischen Sinne energiegeladen» ist. Auch Carsten scheint nicht viel von Godfrey zu halten: «Der ist ein Arsch. Der will seine Show machen.» Dass Godfrey seine Worte im Nachhinein bereut, kommt für seine Konkurrenten zu spät.

Den Kandidaten bleibt nicht viel Zeit, um sich von diesem Zwischenfall zu erholen. Denn: Auf sie wartet ein Walk am Potsdamer Platz im Herzen Berlins. Dort sollen sie sich in den schicken Outfits des Londoner Designers Daniel Fletcher (35) möglichst selbstbewusst präsentieren – vor mehreren Hundert Zuschauern, darunter viele Angehörige. Als Gastjuroren neben Fletcher warten die Social-Media-Stars der deutschen Boygroup Elevator Boys auf Heidis Jungs.

Sie müssen zusehen, wie Adrian (21) bei seinem Walk fast hinfällt, als er das Ende des Laufstegs übersieht. Für ihn bedeutet es das «GNTM»-Aus. Ebenfalls nicht mehr dabei: Cenk (21) und Benjamin (20). Für die anderen geht es kommende Woche mit dem Flieger nach Los Angeles.