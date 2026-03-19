Bei «Germany's Next Topmodel» stehen diese Woche gleich zwei Pärchen-Challenges an. Die erste hat Sissing gut gemeistert, bei der zweiten ist sie auf die Gunst von Leni Klum angewiesen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bianca Sissing und Godfrey meistern Tanz-Challenge bei «GNTM» in Los Angeles

Trotz Styling-Problemen und künstlichem Bart lobt Gastjurorin Brooks Nader das Paar

Zwei Paare zeigen starke Chemie, nächste Woche folgt das grosse Umstyling War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die Donnerstagabendfolge beginnt mit einer Entscheidung. Für Felix (27) und Eileen (19) ist das «Germany's Next Topmodel»-Abenteuer vorbei. Sie konnten mit ihren jeweiligen Partnern im Couple-Shooting nicht überzeugen. Im Pärchen-Modus geht es in Los Angeles auch sogleich weiter. Die vorherigen Paarungen treten wieder gemeinsam auf und müssen sich bei einem Tanz aus dem 18. Jahrhundert beweisen.

Die Vorzeichen bei der Schweizer Kandidatin Bianca Sissing (37) und ihrem Partner Godfrey (34) sind nach den ersten Trainingsminuten allerdings alles andere als vielversprechend. «Ich hab wirklich das Gefühl gehabt, hach nein, ich glaub, ich krieg das nicht hin. Was mache ich eigentlich hier?», so der perfektionistisch veranlagte Wiener Godfrey. Sissing versucht, ihrem Partner etwas mehr Leichtigkeit mit zugeben; aber so wirklich will das nicht klappen.

Dass er am Tag des entscheidenden Tanzes dann auch noch einen künstlichen Bart bekommt, mit dem er sich nicht so richtig anfreunden kann, entschärft die Situation nicht wirklich. Auch Sissing bekundet Mühe mit ihrem Styling, respektive ihrem Kleid. Sie hat sich auf ein pompöses Ballkleid im Stil des 18. Jahrhunderts gefreut – alle ihre weiblichen Mitkonkurrentinnen tragen ein ähnliches. Sissings Kleid fällt deutlich schlichter aus, sieht «mehr nach einem Marktkleid» aus. Sie würde jedoch «nie zum Designer gehen und sagen, das gefällt mir nicht, ich will das nicht tragen, kann ich etwas anderes tragen – das ist nicht professionell». Doch die Schweizerin hat Glück: Dem Team hinter den Kulissen gefällt der Look nicht, weshalb er kurzerhand angepasst wird.

Auch Leni Klum ist Bianca-Sissing-Fan

Das Kleid ist getauscht, der Bart allerdings noch dran. Doch davon lässt sich Godfrey schlussendlich nicht aus dem Konzept bringen. Sein Training in der Dusche, auf dem Hofplatz und gemeinsam mit Sissing zahlt sich aus. Gastjurorin und Model Brooks Nader (29) nennt die beiden gar ihre Favoriten.

Ein Bild von Heidi Klum (52) gibt es für das Duo schlussendlich aber doch nicht – aber bloss, weil die Model-Mama gar nicht vor Ort ist. Sie lässt sich krankheitshalber von Tochter Leni vertreten. Und wie auch die Mama selbst zeigt sich Leni als grosser Bianca-Sissing-Fan. «Ich muss sagen, Bianca, dass du ganz in deiner Rolle aufgegangen bis, aber dennoch deine Persönlichkeit voll zur Geltung gekommen ist.» Die Pärchen-Woche ist für Sissing und Godfrey ein grosser Erfolg, sie ziehen erneut eine Runde weiter. Anders sieht das bei Lukas (21) und Jill (45) aus, sie können die junge Klum und Nader nicht überzeugen und müssen ihre Koffer packen.

Zwei Paare harmonieren auffallend gut

Wie bereits Tags zuvor beim Fotoshooting, stimmt die Chemie zwischen Antonia (19) und Louis (23) sowie zwischen Yanneck (25) und Anna (22) auch beim Tanzen. Erstere beiden machen es so gut, dass die beiden Gast-Jurorinnen gar der Meinung sind, es handle sich bei ihnen um ein Liebespaar. Darauf angesprochen meint Louis nur «noch nicht», was ihm von allen drei anwesenden Frauen fragende und belustigende Blicke einbringt.

Auch bei Yanneck und Anna wollen Leni Klum und Brooks Nader wissen, ob da mehr läuft. Sie verneinen es. Bei den Blicken, die sich die beiden zuwerfen, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis sich dies ändert. Wie es im (Liebes)Leben der Models weitergeht, zeigt sich dann nächste Woche, dann steht auch das grosse Umstyling an.