Heidi Klum hat gerade einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Auf Instagram zeigt sie sich im Krankenhaus. Ihre gute Laune scheint darunter nicht gelitten zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum erleidet Muskelfaserriss und landet in der Notaufnahme

Sie teilt ungeschminkte Krankenhausmomente auf Instagram

Mit Krücken und Welpe Fritz meistert sie Alltag trotz Verletzung

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Das Leben von Model-Ikone Heidi Klum (52) gleicht normalerweise einem Hochgeschwindigkeitszug. Zwischen den Dreharbeiten fürs «Germany’s Next Topmodel»-Finale, ihrem unvergesslichen Auftritt an der Met Gala als Statue und dem Jetset-Leben zwischen Los Angeles und Europa scheint Stillstand ein Fremdwort zu sein. Doch nun erlebt die Powerfrau einen abrupten Schockmoment, der ihren durchgetakteten Alltag in der Notaufnahme enden lässt.

Es geschieht nicht im Blitzlichtgewitter eines roten Teppichs oder bei einem spektakulären Fotoshooting, sondern im banalen Alltag. Ein falscher Schritt, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit – und der Körper reagiert sofort mit der harten Realität eines Muskelfaserrisses. Was zunächst wie ein harmloses Stolpern wirkt, entwickelt sich binnen kurzem zu einem medizinischen Notfall. Der Fuss schwillt an, die Belastung wird zur Qual und jede Bewegung zur schmerzhaften Herausforderung.

Heidi Klum läuft mit Krücke

Heidi Klum wäre jedoch nicht die «Queen of Entertainment», wenn sie diesen unglamourösen Moment für sich behalten würde. Statt den Vorfall diskret hinter verschlossenen Krankenhaustüren zu verarbeiten, verwandelt sie den Ausnahmezustand in eine direkte Bühne für ihre 12,6 Millionen Follower auf Instagram. In ihrer Story zeigt sie sich ungeschminkt und verletzlich: Krankenhauslicht statt Rampenlicht, ein dicker Verband statt Designer-Heels. Die Schilder an den Wänden sind auf Spanisch beschriftet, was sofort Spekulationen über ihren genauen Aufenthaltsort anheizt, doch Heidi bleibt gewohnt direkt: «Das tut richtig weh», lautet ihre knappe Aussage.

Wer glaubt, dass die Unternehmerin lange Trübsal bläst, kennt ihren Kampfgeist schlecht. Getreu ihrem Lebensmotto «The Show Must Go On» bleibt der Aufenthalt im Spital kurz. Nur wenig später humpelt sie an Krücken durch eine Hotellobby. Mit dem rechten Arm stützt sie sich an eine Krücke, links trägt sie ihren neuen Hund Fritz im Arm – und Heidi Klum strahlt. Sie lässt sich auch von einem Muskelfaserriss nicht aufhalten und dokumentiert ihre Realität ungefiltert zwischen dem schmerzhaften Gehen und Welpen-Kuscheln.