Yannik Zamboni spricht über Coachella-Besuch mit Heidi Klum

Mit Topmodel Heidi Klum an seiner Seite besucht der Schweizer Modemacher Yannik Zamboni das Coachella-Festival. Stars wie Justin Bieber und Kylie Jenner sorgen für Glamour – doch die Menschenmassen schrecken ihn ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yannik Zamboni und Heidi Klum feiern beim Coachella-Festival in Kalifornien

Zamboni kritisiert Menschenmassen: «Das Ding ist so gross, fast erschreckend»

125'000 Besucher pro Wochenende, Ticketpreise ab 435 Franken War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Bereits zum dritten Mal besuchte der Schweizer Modemacher Yannik Zamboni (39) das legendäre Coachella-Festival in Kalifornien mit Topmodel Heidi Klum (52). Der Event ist der Hotspot der US-Promis, Stars wie Justin Bieber (32) und Sabrina Carpenter (26) stehen an den zwei Wochenenden auf der Bühne. Doch die diesjährige Ausgabe ist für Zamboni ein wenig anders, sagt der Basler im Gespräch mit Blick.

«Ich habe noch nie so viele Leute wie in diesem Jahr am Coachella gesehen. Und es ist mir ehrlich gesagt etwas zu viel», sagt er. «Eine richtige Massenwanderung. Das Ding ist so gross geworden, das ist fast erschreckend. Mit solchen Menschenansammlungen habe ich Mühe.»

«Alle zwei Meter trifft man auf einen Star»

Tatsächlich ist das Festival immer grösser geworden. Pro Wochenende nehmen rund 125'000 Menschen am Event teil, ein Ticket gibts ab 549 US-Dollar (rund 435 Franken). VIP-Karten gibts ab 1199 US-Dollar, also rund 950 Franken. «Aber auch der VIP-Bereich ist riesig. Es hat wirklich viele Leute hier», so Zamboni. Dafür sieht man auch immer wieder berühmte Persönlichkeiten. «Kylie Jenner (28), Hailey (29) und Justin Bieber (32) habe ich gesehen. Alle zwei Meter trifft man auf irgendeinen Star. Aber Kontakte geknüpft habe ich nicht, weil wir immer schauen, dass wir in der Gruppe zusammenbleiben.»

Auch die Preise vor Ort seien gesalzen. Ein mittelgrosses Schliessfach, um sein Handy aufzuladen, gibts für 89 US-Dollar (70 Franken). Influencer berichten von Getränkepreisen von 20 US-Dollar (16 Franken) für ein Bier und 15 US-Dollar (12 Franken) für einen Kaffee. «Es ist wirklich alles sauteuer», sagt Zamboni.

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Heidi Klum trägt seine Mode

Zamboni kennt Heidi Klum aus ihrer Show «Making the Cut», die der Designer im Jahr 2022 gewann. Seither sind die beiden gut befreundet. «Mit ihr Party zu machen, macht einfach unglaublich Spass. Wir sind immer total bescheuert, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wie kleine Kinder, die Freude haben. Wir blödeln herum wie zwei Teenager.»

Der in Zürich wohnhafte Zamboni ist extra fürs Festival nach Kalifornien geflogen. Gemeinsam mit Klum hat er sich ein Haus in der Nähe des Events gemietet. «Es ist so nah, dass man die Konzerte hört», sagt er. So bekommen sie die Musik vom Open Air schon mit, während sie sich parat machen. «Wir haben mega lang dafür. Zwei Stunden brauchen wir sicher. Wir probieren alle möglichen Kleider und Stylings aus und filmen Tiktoks und Instagram-Videos», so Zamboni. Cool: Für Klum hat Zamboni mehrere Outfits seines Labels Maison Blanche zusammengestellt. Viele Modemagazine berichteten darüber, in den sozialen Medien wurden die Clips millionenfach angeschaut.

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Am Montag nach dem Festival gehts für Zamboni dann schnell. «Ich fliege am Abend bereits wieder in die Schweiz», verrät er. «Politisch sind die USA jetzt nicht gerade das Land, in dem ich länger Zeit verbringen möchte. Ich bin nur fürs Festival hergeflogen.»