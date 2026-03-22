Yannik Zamboni zeigt erstmals seinen neuen Freund

Yannik Zamboni ist verliebt! Der Basler Modemacher und das portugiesische Model Sérgio Simões sind seit vier Monaten ein Paar. Die beiden lernten sich im September 2025 über die Gay-Dating-App Grindr in Zürich kennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yannik Zamboni und Sérgio Simões sind frisch verliebt

Kennengelernt via Grindr, seit Februar gemeinsame Wohnung in Zürich

Zamboni plant Coachella-Reise, Simões fokussiert auf Modelkarriere War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Michel Imhof Teamlead People

Erst beim dritten Date Sex? Nicht bei Yannik Zamboni (39)! Seit vier Monaten ist der Basler Modemacher in festen Händen, kennengelernt hat er seinen Freund bei einem Sex-Date. Neu an seiner Seite: das portugiesische Model Sérgio Simões (25). Mit Blick sprechen die beiden erstmals über ihre Liebe, ihr Kennenlernen und ihre gemeinsame Zukunft.

Zum ersten Mal getroffen haben sich die beiden im September 2025. Damals wohnten sie nur fünf Gehminuten voneinander entfernt in der Stadt Zürich. Die Gay-Dating-App Grindr, auf der Mann in Echtzeit andere Singles in der Nähe sieht, brachte sie zusammen. Danach ging alles ganz schnell.

Liebe auf den ersten Blick

«Als sich unsere Blicke zum ersten Mal gekreuzt haben, habe ich mich verliebt», schwärmt Simões im Gespräch mit Blick. Zamboni brauchte ein wenig länger, aber nur ganz wenig: «Bei unserem zweiten Treffen offenbarte mir Sérgio, sich verliebt zu haben. Da war es auch um mich geschehen.» Zwei Monate später wurden die beiden offiziell ein Paar. Ihre Liebe hielten sie aus der Öffentlichkeit raus. Bis jetzt!

«Die Kennenlernphase war kurz und intensiv, aber mega schön», sagt Zamboni. «Wir haben uns sehr schnell täglich gesehen. Ich war schon immer sehr anhänglich, wenn ich verliebt war. Und jetzt bin ich vielleicht noch etwas romantischer.»

Beziehung nach drei Jahren Single-Dasein

Zuvor war Zamboni drei Jahre lang Single. Der Modemacher zeigte sich stets freizügig und hedonistisch, auch bei seiner Arbeit. Aus Geschlechternormen machte er sich nie was. Jetzt sehen ihn Menschen, die ihn seit dem Gewinn der US-Show «Making the Cut» von Heidi Klum (52) kennen, von einer neuen Seite: Hals über Kopf verliebt, auf Wolke sieben. Er schwärmt: «Ich mag an Sérgio besonders, dass er mich so nimmt, wie ich bin, und mich bedingungslos liebt.» Sein Liebster sei «ein typischer Skorpion: loyal, ehrlich, entschlossen, mutig und ehrgeizig. Aber er kann auch mal giftig zustechen», sagt er mit einem Lachen.

1:36 Exklusive Einblicke: Zamboni und Hanselmann an Heidi Klums Halloween-Party

In einem gemeinsamen Fotoshooting für Zambonis Label Maison Blanche in Zermatt haben die beiden ihre Liebe verewigt. «Sergio ist bereits jetzt meine Muse», so der Designer. Auf den Bildern tragen die beiden Kleider aus der «Made to Order»-Kollektion, die erst nach Bestelleingang produziert wird.

«Bin nicht mit ihm zusammen wegen dem, was er mir bieten kann»

Für Zamboni ist es ein Vorteil, dass auch sein Partner Erfahrung in der Modebranche hat. «Sich auf Augenhöhe auszutauschen, finde ich wichtig. Zudem können wir uns beruflich mit Kontakten aushelfen. Ich bin ziemlich gut vernetzt im Business und er als Covermodel der Vogue auch.» Aber: «Es ist keine Liebe am Arbeitsplatz. Wir haben uns nicht über den Beruf kennengelernt. Ich habe ihm erst relativ spät von meiner beruflichen Karriere berichtet.»

Auch Simões betont: «Ich bin nicht mit ihm zusammen wegen dem, was er mir bieten kann. Sondern wegen dem, was er mir bedeutet.» Er bewundere «sein grosses Herz. Er ist voller Liebe. Egal ob in guten oder in schlechten Momenten, seine Güte erwischt mich immer wieder eiskalt».

Sie wohnen schon zusammen

Die Liebe auf der Überholspur zeigt sich auch beim Wohnort. Seit Februar wohnen die beiden offiziell in derselben Wohnung. «Er hätte sich ohnehin eine neue Bleibe suchen müssen, da haben wir entschieden, dass er direkt zu mir zieht», sagt Zamboni. «Das ist auch eines unserer nächsten Projekte: aus meiner Singlewohnung ein gemeinsames Zuhause schaffen.»

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Von Zürich aus arbeitet Simões an seiner Modelkarriere. «Wir befinden uns in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ich muss noch hart arbeiten, um meine eigenen Ziele zu erreichen, bevor wir grosse Pläne machen», sagt er. Bis dahin geniesse er jede Sekunde, die sie zusammen verbringen würden. «Es gibt für mich keinen schöneren Tagesabschluss, als die Zeit mit Yannik zu Hause. Auch wenn ich gerne mal Zeit für mich brauche und nicht rund um die Uhr reden muss.»

Coachella-Festival mit Heidi Klum

Im April kommt dann der erste Härtetest für die junge Liebe. Dann reist Zamboni zum dritten Mal zum Coachella-Festival nach Kalifornien und verbringt die Tage mit Heidi Klum (52), die seit seinem Show-Gewinn im Jahr 2022 zu einer guten Freundin geworden ist. «Sie lernt Sérgio dann an ihrer Halloweenparty im Herbst kennen», sagt der Modemacher. Erst steht die Vorstellungsrunde bei seiner Familie an. Am Geburtstag von Zambonis Mutter im nächsten Monat.