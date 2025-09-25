Das Zurich Film Festival ist offiziell eröffnet. Des Auftakt machte Dakota Johnson mit ihrem Film «Splitsville». Das Thema des Films: Offene Beziehungen. Blick fühlte den Promis auf dem grünen Teppich auf den Zahn und hakte nach, was sie von offenen Beziehungen halten.

Das war die Eröffnung der 21. Ausgabe des Zurich Film Festival. Die Stars dürften es sich unterdessen in den Kinosesseln bequem gemacht haben, um Dakota Johnsons (35) Film «Splitsville» zu gucken.

Auf dem grünen Teppich gab sich die Schweizer Prominenz die Klinke in die Hand. Das Hauptthema des Abends? Offene Beziehungen – darum geht es in Johnsons neuestem Film. Was sagen die Schweizer Stars dazu? Sänger Baschi (39) ist der Meinung, dass eine offene Beziehung nichts für ihn sei. Warum auch? Er habe schliesslich eine tolle Frau an der Seite, «die ich eigentlich gar nicht verdiene», wie der Basler gegenüber Blick sagt.

Christa Rigozzi (42) ist an einer offenen Beziehung ebenfalls nicht interessiert. Die Moderatorin ist seit über 25 Jahren glücklich mit ihrem Ehemann Giovanni Marchese (47). Worin liegt das Geheimnis ihrer Ehe – oder überhaupt einer gut funktionierenden Beziehung? «Liebe und Kommunikation», sagt Rigozzi. Und Dabu Bucher(43) von Dabu Fantasic sagt: «Viel Sex!»

Ein Partnerlook, den man so nicht erwartet hat

Dakota Johnson war dann aber der grosse Star des Abends. Immerhin eröffnet ihr Film das zweitgrösste Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Sie sieht es wie Christa Rigozzi und sagt: «Kommunikation ist der Schlüssel!» Ansonsten will sie sich nicht gross zu offenen Beziehungen äussern, weil sie sagt, sie sei nicht in der Position, über andere Beziehungen zu urteilen.

Apropos Beziehungen: Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti (45) sah man in den vergangenen Jahren selten in der Öffentlichkeit. Umso mehr begeisterte sie nun an der Eröffnung des ZFF, denn sie kam nicht alleine. Erstmals zeigte sie sich bei einem öffentlichen Event mit ihrem Partner, dem Schweizer Star-Koch Nenad Mlinarevic (44).

Eines der grossen Highlights des Abends war aber wohl nicht nur der Auftritt von Dakota Johnson selbst, sondern ihr Partnerlook mit Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (61) – wenn auch nur farblich.

Elisabeth Baume-Schneider und Dakota Johnson im Partnerlook Sowohl Dakota Johnson als auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider kamen im royalblauen Abendkleid. Haben sie sich etwa abgesprochen. «Das war reiner Zufall», versichert Baume-Schneider uns. Na, dann glauben wir ihr das mal. Foto: Getty Images

Sie und ihre Filmfigur – ein und dieselbe? Dakota Johnson erklärt, dass ihre Filmfigur Julie einen sehr kalten Charakter hat. Dieser würde so gar nicht ihrem eigenen Naturell entsprechen, weshalb sie sich so überhaupt nicht mit Julie identifizieren könne. Zu offnene Beziehungen könne sie zwar nichts sagen, findet aber: «Communication is key!»

Sie ist da! DAKOTA JOHNSON IST DA! Okay, im akademischen Viertel, das ist noch in Ordnung. Und natürlich sieht sie unglaublich glamourös aus.

Fiona Hefti und Nenad Mlinarevic Ex-Miss-Schweiz Fiona Hefti zeigt sich erstmals öffentlich mit ihrem neuen Partner, dem Star-Koch Nenad Mlinarevic. Hefti hat man seit Jahren nicht mehr gross in der Öffentlichkeit gesehen. Umso schöner, sie jetzt so happy an der Seite von Mlinarevic zu sehen. Foto: Getty Images