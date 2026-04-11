Heidi Klum sorgt am Coachella-Festival in Kalifornien mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen. Ihr Look, bestehend aus Cut-out-Shirt, offener Hose und braunen Flecken, sorgt bei den Fans für Irritation.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum (52) sorgt mit ihrem Coachella-Outfit in Kalifornien für Aufsehen

Fans irritiert: Ihr weisses, fleckiges Outfit erinnert an eine Kuh

Schweizer Sängerin Manon Bannermann (23) performte mit Girlgroup Katseye War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

In Kalifornien (USA) tummeln sich die Stars und Sternchen, wie jedes Jahr, mal wieder im Wüstenstädtchen Indio. Warum? Es ist Coachella-Season! Auf dem legendären Musikfestival tummelt sich alles, was Rang und Namen hat.

Und so lässt sich natürlich auch eine Heidi Klum (52) den Mega-Event nicht entgehen. Doch mit ihrem Festival-Outfit sorgt Klum nicht nur für einen Hingucker – sondern auch für Verwirrung bei den Fans.

Klum zeigt sich im extravaganten Look

Schon bei der Hinfahrt ins «Coachella Valley» sprüht Heidi Klum nur so vor Begeisterung. In einer Instagram-Story sitzt sie im Auto neben dem Schweizer Modemacher Yannik Zamboni (39) , singt zu Mariah Careys Hit «It’s Time» (zu dt. «Es ist Zeit») und freut sich sichtlich auf die bevorstehenden Festivaltage. Beim Festival angekommen, bejubelt sie am Abend den Auftritt der Girlgroup «Katseye», zu der die Schweizer Sängerin Manon Bannermann (23) gehört.

Natürlich präsentiert Klum auch noch ihr Festival-Outfit auf Instagram – und sorgt damit, gelinde gesagt, für gemischte Reaktionen. Viele Fans sind schlicht verwirrt von Klums Look, der offenbar eine Kreation des Schweizer Modehauses «Maison Blanche» ist. Sie trägt ein weisses, halbtransparentes Langarmshirt, das mit seinen zahlreichen Cut-outs und Riemen an eine Mischung aus Bikini und Badeanzug erinnert. Dazu wählte sie eine weite weisse Hose, die sie aufgeknöpft lässt und mit offenem Reissverschluss trägt. Dazu ist die weisse Hose rundum mit grossen, braunen Flecken übersät. Damit sorgt Klum ordentlich für Irritationen.

Outfit sorgt für Irritationen

Damit nicht genug: Klum zog sich obendrein eine blonde Perücke auf, eine weisse Mütze und eine grosse Sonnenbrille. Zwar könnte man auf die Idee kommen, dass sie damit auf dem Festival unerkannt bleiben will, um ihre Ruhe zu haben. Gleichzeitig ist das Outfit so auffällig, dass ihr dies wahrscheinlich nicht gelingen dürfte. Mit dem Ganz-in-Weiss-Look mit Sonnenbrille ist Klum zudem im Partnerlook mit dem Basler Yannik Zamboni auf dem Festival unterwegs, der den Look seit Jahren zu «Coachella» trägt. Er dürfte die eigentliche Inspiration für das Outfit geliefert haben. Nur die braunen Flecken sind Klums Alleinstellungsmerkmal.

Im Netz sorgt der Auftritt für Diskussionen. Man liest bitterböse Kommentare wie «Hat sie den Kuhstall ausgemistet?»; andere halten den Look für «sexy» und «extravagant». Doch Klum lässt sich bei all dem die Laune nicht verderben. Die Kommentare unter ihrem Instagram-Post hat sie mittlerweile abgestellt – und kann auf «Coachella» in Ruhe weiterfeiern.