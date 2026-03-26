Liebesgeflüster, lebhafte Diskussionen zwischen den Gastjuroren und eine Bianca Sissing, die kaum noch Sendezeit erhält: Die neue «Germany's Next Topmodel»-Folge bietet einiges an Unterhaltung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Antonia (19) und Louis (23) sorgen bei «GNTM» für Aufsehen

Coco Rocha kritisiert Boureima (21) scharf wegen schlechter Einstellung

Nur 0,1 Prozent der Models schaffen es laut Rocha in den Job War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Die 14. Folge beginnt mit einer ungewohnten Szene für die Castingshow: Ein männliches und weibliches Model liegen am Morgen früh im selben Bett. Das gabs bisher definitiv noch nicht. Doch dass sich Antonia (19) und Louis (23) gut verstehen, ist seit ihrem ersten Aufeinandertreffen. «Was auch immer es nicht ist oder was auch immer es ist, es ist unser Ding. Ich weiss es selber nicht, aber wenn, dann finden wir es zusammen raus», fasst es Antonia (19) zusammen.

Doch zurück zum eigentlich Grund der Show: zur Suche nach einem Topmodel, bessergesagt einem männlichen und einem weiblichen. Dafür müssen sich die 22 Models beim Haute-Couture-Walk beweisen. Dieser kommt im Gegensatz zum regulären Walk mit übertriebenen Posen daher und wird für Lara (19), Juna (23) und Jayden (22) zum Verhängnis. Sie müssen die Show verlassen.

«Es ist egal, wie schön er ist»

Für Streitigkeiten sorgt Kandidat Boureima (21). Er weigert sich, beim Haute-Couture-Training mit Topmodel Coco Rocha (37) den Walk ein weiteres Mal zu absolvieren, womit er die Sympathie bei ihr verspielt. Das zeigt sich beim Entscheidungswalk, bei dem sich Designer und Gastjuror Christian Siriano als grosser Fan des 21-Jährigen gibt und ihn sofort für eine Show buchen würde. «Er ist so schön!», sagt er, woraufhin Rocha entgegnet: «Es ist egal, wie schön er ist. Ich sehe ständig schöne Menschen. Mir geht es um seine Einstellung.»

An einem Punkt mischt sich Heidi Klum (52) in die Diskussion ein und meint, sie sollten seine Leistung bewerten, nicht streiten. Das lässt sich Rocha nicht zweimal sagen und holt zu einer Standpauke aus. «Du hast mein Handwerk so dargestellt, als wäre es unwichtig, weil ich nur hübsch sein muss. Und ich sage meinen Kindern, dass es nicht ausreicht, nur hübsch zu sein», so die dreifache Mama.

«Wir arbeiten hart für diesen Job. Models mit einer schlechten Einstellung schaffen es nicht. Nur 0,1 Prozent schaffen es. Das ist alles. Und mit dieser Einstellung wirst du es nicht schaffen», endet sie ihr klares Statement. Trotz der Kritik von Rocha kommt Boureima weiter.

Schlechte Vorzeichen für Bianca Sissing?

Die Schweizer Kandidatin Bianca Sissing (47) schafft es zwar in die nächste Runde, erhält jedoch kaum noch Sendezeit. Nicht einmal ihr Foto kriegt sie von Heidi Klum überreicht, sondern von einem Mitkandidaten.

Somit bekommt weder Sissing noch die Zuschauerschaft ein Feedback zu ihrer Leistung. Bei so wenig Sendezeit ist fraglich, wie lange die Miss Schweiz 2003 noch mit um den Titel «Germany's Next Topmodel» kämpfen kann.

1:01 Sie ist im Trailer zu sehen: Bianca Sissing macht bei «Germany's Next Topmodel» mit