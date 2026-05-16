Als Model stand sie unter enormem Druck, einem gewissen Körperideal zu entsprechen. Mit zunehmendem Alter ist Heidi Klum gelassener geworden, was ihr Gewicht angeht. Sie verrät, was ihr Mann Tom damit zu tun hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heidi Klum spricht offen über das Älterwerden und körperliche Veränderungen

Ihr Gewichtszuwachs sei eine Mischung aus Alter und Ehemann Tom Kaulitz

Klum ist 52, Kaulitz 36 – beide spüren deutliche Alterserscheinungen

Sophie Ofer Redaktorin People

Auch in diesem Jahr war Heidi Klum (52) bei den Filmfestspielen in Cannes (F) zugegen. Das Festival an der französischen Riviera gilt als eines der glamourösesten Events der Welt – ein Pflichttermin für das Supermodel also.

In einem «Bild»-Interview vor Ort sprach sie offen über ein mitunter weniger glamouröses Thema: das Älterwerden, das auch vor einer Heidi Klum keinen Halt macht. Zu ihrem sich wandelnden Körper habe auch ihr Mann Tom Kaulitz (36) erheblich beigetragen.

«Du kannst ruhig mehr essen»

Mit dem Älterwerden habe sich nicht nur Klums Leben, sondern auch ihr Körper verändert: «Früher konnte ich essen, was ich wollte. Das ging einfach rein und wieder raus. Heute geht es rein und bleibt erst einmal», sagt die 52-Jährige lachend – sie nimmts mit Leichtigkeit.

Dass sie an Gewicht zugenommen habe, liege aber nicht allein am Alter: Auch ihr Mann Tom Kaulitz (36), mit dem sie seit 2018 zusammen ist, habe dazu beigetragen. «Als wir uns kennengelernt haben, war ich Tom zu dünn», erzählt Klum. «Tom hat gesagt: ‹Du kannst ruhig mehr essen.› Das habe ich dann auch gemacht. Dass ich zugenommen habe, war eine Mischung aus Tom und dem Älterwerden. Der Körper verändert sich einfach.»

«Darf ruhig ein bisschen weich sein»

Auch ihr Mann, der 16 Jahre jünger ist als sie, spüre sein zunehmendes Alter langsam aber sicher: «Er sagt, er merke, dass alles ein bisschen weicher wird und die Haut sich verändert und auch ein bisschen hängt – so wie ich das bei mir auch merke», so Klum. Früher sei Kaulitz ständig im Fitnessstudio gewesen, «total durchtrainiert».

Heute lasse er es etwas entspannter angehen. «Es darf ruhig auch, genauso wie ich, ein bisschen weich sein», gesteht Klum ihm zu. «Auf Fotos sieht man es manchmal mehr als im Alltag», stellt Klum über das eigene sich verändernde Aussehen fest.

In den letzten Jahren hat sich Klum immer wieder für eine positive Einstellung zu diversen Körpern, darunter auch älteren Körpern, ausgesprochen. In der Öffentlichkeit bringt ihr das jedoch nicht nur Jubel ein, sondern auch scharfe Kritik: Jahrzehntelang habe sie bei «Germany’s Next Topmodel» Bodyshaming betrieben, nur um jetzt eine bessere Behandlung für sich selbst einzufordern.