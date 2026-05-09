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«Das ist nicht lustig»
Hier sitzt Heidi Klum in der Notaufnahme

Heidi Klum hat gerade einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Auf Instagram zeigt sie sich im Krankenhaus. Ihre gute Laune scheint darunter nicht gelitten zu haben.
Publiziert: 13:36 Uhr
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