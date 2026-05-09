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Heidi Klum: Model sitzt wegen Muskelfaserriss im Notfall
«Das ist nicht lustig»
Hier sitzt Heidi Klum in der Notaufnahme
Heidi Klum hat gerade einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen müssen. Auf Instagram zeigt sie sich im Krankenhaus. Ihre gute Laune scheint darunter nicht gelitten zu haben.
Publiziert: 13:36 Uhr
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