Spoiler-Alarm vor dem grossen «Germany's Next Topmodel»-Finale: Durch einen Fehler der deutschen «Harper's Bazaar» sollen die Sieger bereits vor der TV-Ausstrahlung geleakt worden sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «GNTM»-Finale am Donnerstag: Sieger angeblich vorab geleakt

«Harper's Bazaar» verschickte Cover mit Gewinnern, Bilder verbreiten sich online

100'000 Euro Preisgeld und prominente Gäste wie Sharon Stone dabei

Sophie Ofer Redaktorin People

Am Donnerstag, 28. Mai, läuft das grosse Finale der diesjährigen «Germany's Next Topmodel»-Staffel auf ProSieben. Dann kämpfen Aurélie, Daphne, Anna, Ibo, Tony und Godfrey bei Heidi Klum (52) um den begehrten Titel. Anders als in den vergangenen 20 Staffeln wird das Finale in diesem Jahr erstmals nicht live ausgestrahlt, sondern wurde vorab in Los Angeles (USA) aufgezeichnet.

Seit Wochen werden die Gewinner also unter Verschluss gehalten – bis jetzt? Laut Berichten soll eine peinliche Panne dafür gesorgt haben, dass die zwei «GNTM»-Gewinner aus Versehen schon jetzt verraten wurden.

Achtung, Spoiler!

Wer auf keinen Fall im Vorfeld erfahren möchte, welche zwei Kandidaten angeblich das «Germany's Next Topmodel»-Finale für sich entschieden haben, sollte an dieser Stelle nicht weiterlesen! Eine organisatorische Panne soll nämlich daran schuld sein, dass die Gewinner versehentlich vorab geleakt wurden, wie unter anderem der «Berliner Kurier» berichtet.

Das Magazin «Harper's Bazaar» soll die Ausgabe, auf deren Cover respektive in deren Titelgeschichte die zwei Gewinner zu sehen sind, bereits vorab an Abonnenten verschickt haben. Ob die Verantwortlichen dachten, dass diese das Geheimnis für sich behalten würden? Natürlich verbreiteten sich Bilder des Covers in Windeseile in den sozialen Medien. Laut ihnen sollen Ibo und Aurélie die diesjährigen Gewinner sein.

Fans zeigen sich enttäuscht

Seit Wochen wird darüber spekuliert, wer das Finale von «GNTM» für sich entscheiden könnte. Fans rätselten anhand von veröffentlichten Silhouetten darüber, wer am Ende als Sieger hervorgehen wird. Umso grösser dürfte also der Ärger hinter den Kulissen sein.

Und auch zahlreiche Zuschauer zeigen sich im Netz enttäuscht darüber, dass die Sieger bereits vor der TV-Ausstrahlung geleakt wurden. Immerhin freuten sie sich seit Wochen darauf, bei der Final-Show mit ihren Favoriten mitzufiebern.

Klarheit gibts erst Donnerstagabend

Ob es sich beim «Leak» wirklich um ein unglückliches Versehen oder womöglich auch um eine PR-Aktion handelt, die die Zuschauer auf eine falsche Fährte locken soll, bleibt abzuwarten. Erst am Donnerstagabend werden Fans Klarheit darüber haben, wer den Sieg – und die 100'000 Euro Preisgeld – mit nach Hause nehmen darf.

In diesem Jahr bekommt Heidi Klum im Finale unter anderem prominente Unterstützung von Sharon Stone (68), Nicole Scherzinger (47), Demi Lovato (33) und Adriana Lima (44). Seit 2024 werden jeweils ein männliches und ein weibliches Topmodel gekürt.