Ex-Miss-Schweiz Bianca Sissing (47) blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In «Gredig direkt» spricht sie über ihre Modelkarriere, eine schwierige Kindheit und den Schmerz, nie eigene Kinder zu haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bianca Sissing (47) spricht offen über Kindheitsprobleme und Kinderwunsch.

Ihr Ex-Partner, der Kinderwunsch ablehnte, wird später Vater.

Mit 47 akzeptiert sie Kinderlosigkeit, ist aber Stiefmutter eines Jungen.

Saskia Schär Redaktorin People

Bianca Sissing (47) feiert 23 Jahre nach ihrem «Miss Schweiz»-Sieg bei «Germany's Next Topmodel» diesen Frühling ihr Model-Comeback, sichert sich dort den zehnten Platz. In der SRF-Sendung «Gredig direkt» spricht sie mit Moderator Urs Gredig (55) nicht nur über ihre Zeit in Heidi Klums (52) Castingshow und den Wandel in der Modeindustrie, sondern auch über die dunklen Kapitel in ihrem Leben.

Dazu gehört nebst ihrer harten Kindheit mit einer schwerst depressiven Mutter in Armut auch ihr unerfüllter Kinderwunsch, der sie bis heute schmerzt. Obwohl sie ihrem Ex-Partner von Anfang an klarmachte, Kinder zu wollen, vertröstete er sie immer wieder. Ob sie ihm gegenüber daher Ärger empfindet? «Das ist am Anfang schon so gewesen. Die Gefühle von Wut und Ärger, Frustration – die sind alle da gewesen».

Die Emotionen hat sie bewusst zu- und auch rausgelassen und dafür zu einem ungewöhnlichen Mittel gegriffen: Eine halbierte Poolnudel. «Manchmal hab ich die genommen und hab einfach mein Bett geschlagen». Ihre Wut musste raus – «physisch – körperlich». Das sei sehr wichtig, ansonsten «frisst es innerlich und man wird krank».

Eine unerwartete Nachricht

Die Beziehung ging 2020 nach zehn Jahren in die Brüche. Wenige Jahre später erhält Sissing eine Nachricht, die sie denken lässt, im falschen Film zu sein: Ihr Ex-Mann wird Vater. Ein harter Schlag für Sissing, die sich daraufhin erneut mit ihren tiefsten Empfindungen auseinandersetzt, um die Situation zu verarbeiten. Dabei hat ihr insbesondere auch die Spiritualität geholfen. «Es war vielleicht für ihn nicht die richtige Beziehung, Moment, Frau – was auch immer – für eine Familie. Und er war vielleicht auch für mich nicht der Richtige.»

Persönlich: Bianca Sissing Bianca Sissing wurde 1979 als Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin in Kanada geboren. Nach dem Abschluss ihres Psychologie-Studiums in Toronto wanderte sie in die Schweiz aus und wurde kurz darauf zur Miss Schweiz gekürt. Bei den Miss-Universe-Wahlen schaffte sie es danach unter die besten 15. 2023 machte sie publik, sich aufgrund ihres unerfüllten Kinderwunsches nach zehn Jahren Ehe vom Achtsamkeitstrainer Pirmin Lötscher getrennt zu haben. Heute führt Sissing ein Yoga-Studio in Luzern und ist mit dem Yoga-Lehrer Juan Carlos Russo liiert. Bianca Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt. Keystone Bianca Sissing wurde 1979 als Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin in Kanada geboren. Nach dem Abschluss ihres Psychologie-Studiums in Toronto wanderte sie in die Schweiz aus und wurde kurz darauf zur Miss Schweiz gekürt. Bei den Miss-Universe-Wahlen schaffte sie es danach unter die besten 15. 2023 machte sie publik, sich aufgrund ihres unerfüllten Kinderwunsches nach zehn Jahren Ehe vom Achtsamkeitstrainer Pirmin Lötscher getrennt zu haben. Heute führt Sissing ein Yoga-Studio in Luzern und ist mit dem Yoga-Lehrer Juan Carlos Russo liiert. Mehr

Anderen Frauen in derselben Situation könne sie keinen Rat geben, ob sie bleiben oder gehen sollen, das müsse jede für sich selbst wissen. Was sie jedoch nebst «reden, reden, reden» rät, ist, «die Träume nicht unbedingt aufgeben für jemand anderes, weil man wird dann immer denken ‹was wäre wenn ...›».

Akzeptanz

Mit ihrem neuen Partner, Juan Carlos Russo (48), hat Sissing alles versucht, schwanger zu werden: von künstlicher Befruchtung über Akupunktur bis hin zu einer kompletten Umstellung des Lebensstils inklusive Verzicht von Nagellack oder Haarfärbemittel. Alles ohne Erfolg. «Ich bin jetzt 47 und ich hab das jetzt akzeptiert, dass ich kein eigenes Kind haben werde». Dank ihres Partners ist Sissing mittlerweile Stiefmutter eines neunjährigen Jungen.

«Gredig direkt» mit Bianca Sissing läuft am Donnerstag, 21. Mai, um 22.25 Uhr auf SRF1