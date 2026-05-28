Das Wirtschaftsmagazin Bilanz hat die 100 reichsten Menschen mit Schweizer Pass oder Wohnort zusammengetragen, die nicht älter als 40 Jahre sind. Luca Hänni und Beatrice Egli befinden sich mit ihrem Vermögen jetzt im zweistelligen Millionenbereich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni und Beatrice Egli verdoppeln ihr Vermögen auf 10–20 Mio. CHF

Musikproduzent OZ erreicht mit 20–50 Mio. CHF eine höhere Kategorie

Bilanz-Liste ehrt reichste Schweizer unter 40, veröffentlicht am 26. Mai 2026

Fynn Müller People-Redaktor

Einmal mehr hat das Wirtschaftsmagazin Bilanz die 100 reichsten Schweizerinnen und Schweizer unter 40 Jahren in einer Liste geehrt. Nachdem Luca Hänni (31) letztes Jahr erstmals in der Auflistung dabei war, gibt es für den Berner jetzt erneut Grund zu jubeln. Hänni hat dieses Jahr die magische Grenze von zehn Millionen geknackt und befindet sich dieses Jahr im Vermögensbereich zwischen zehn und 20 Millionen. Letztes Jahr war der Sänger noch in der Kategorie fünf bis zehn Millionen vertreten.

Bilanz-Liste: die jungen Reichsten Sie haben erfolgreich Unternehmen aufgebaut, kassieren mit ihrem Talent Millionengagen oder hatten einfach das Glück, reich geboren zu werden. Sie schwimmen im Geld – und das alles, bevor sie das 40. Lebensjahr erreicht haben. Wer zählt zu den 100 Reichsten unter 40 in der Schweiz? Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zur Bilanz-Liste. Sie haben erfolgreich Unternehmen aufgebaut, kassieren mit ihrem Talent Millionengagen oder hatten einfach das Glück, reich geboren zu werden. Sie schwimmen im Geld – und das alles, bevor sie das 40. Lebensjahr erreicht haben. Wer zählt zu den 100 Reichsten unter 40 in der Schweiz? Du kannst alle 100 aufgeführten Personen in einer Kurzbiografie kennenlernen. Hier geht es zur Bilanz-Liste.

Gleiches gilt für die beliebte Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37). Auch sie hatte letztes Jahr noch ein Vermögen von fünf bis zehn Millionen Franken. Dieses Jahr wird sie – wie Hänni – in der Liste mit einem Vermögen von zehn bis 20 Millionen Franken aufgeführt. Das genaue Vermögen der beiden wird nicht bekannt gegeben. Ob Hänni und Egli also letztes Jahr schon knapp an der zweistelligen Millionengrenze gekratzt haben oder es dieses Jahr einen grossen Sprung gab, ist unklar.

Ein weiterer Schweizer schafft es sogar noch höher

Aus der Musikbranche schafft es noch ein dritter Schweizer auf die Liste: der Produzent Ozan Yildirim (34), bekannt als OZ. Der Zürcher produziert für die weltweit grössten Rap-Künstler, darunter Travis Scott, Drake oder Future. Letztes Jahr hiess es noch, dass OZ ein Vermögen von zehn bis 20 Millionen Franken haben soll. Dieses Jahr schafft der Zürcher den Sprung in die nächste Kategorie. Laut Bilanz soll Yildirim mittlerweile ein Vermögen zwischen 20 und 50 Millionen Franken besitzen.

Das Besondere beim Zürcher Star-Produzenten: Während Hänni und Egli beide voll in der Öffentlichkeit stehen, tritt OZ nur ganz selten öffentlich auf. Seine Arbeit findet hinter verschlossenen Türen in seinem Musikstudio im Zürcher Oberland statt.