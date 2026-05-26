Der Berner Sänger Luca Hänni hat sich einen Mega-Deal an Land gezogen. Er wirbt für eine Trinkmahlzeit und schätzt sie als Alternative zu Junkfood. Kritik nimmt er gelassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Hänni (31) wirbt in der Schweiz für «yfood»-Trinkmahlzeiten

Eine Flasche liefert 500 Kalorien, ersetzt aber kein frisches Essen

Hänni seit 2024 Vater, betont Bedeutung von Familienessen ohne Handy

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Er singt und tanzt. Jetzt wird auch noch geschüttelt, statt gekaut! Luca Hänni (31) ist das neue Schweizer Werbegesicht für die Trinkmahlzeit von «yfood». Während in Deutschland Sophia Thomalla (36) den «Macht Heisshunger kalt»-Drink promotet und in Österreich Melissa Naschenweng (35) dafür wirbt, ist der Berner Sänger hierzulande das Gesicht der Kampagne.

Doch Drinks zum Sattwerden spalten die Gemüter. Für die einen sind sie praktische Retter im hektischen Alltag, für die anderen das Sinnbild einer Gesellschaft im Dauer-Optimierungsmodus, in der selbst Essen möglichst effizient ablaufen soll. Luca Hänni bleibt entspannt.

Den Rücken freigehalten

Auf die Blick-Frage, ob man «Heisshunger» wirklich einfach wegtrinken könne, sagt er: «Richtig, genau darum gehts auch. Nicht nur um den physischen Hunger, sondern auch um den emotionalen Hunger nach ‹mehr›. Mir hat das Produkt schon oft den Rücken freigehalten. Nach einer Flasche bin ich für mehrere Stunden satt.»

Auch die Kritik an der Botschaft «Alles, was du brauchst, in einer Flasche» lässt ihn kalt. «Ich glaube, das eine schliesst das andere nicht aus», erklärt Hänni. «Es ist ja kein Ersatz für frisches Kochen, sondern einfach eine smarte Lösung, wenn es mal schnell gehen muss.» Und dann wird der Superstar plötzlich ganz bodenständig: «Da ist so ein Shake halt die bessere Wahl als irgendöppis vom Bahnhof.»

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Alternative zu Junkfood

Ist Hänni am Diäten? «Es geht nicht ums Abnehmen oder Weglassen. Eher darum, versorgt zu sein, wenns der Alltag sonst schwierig macht.» Wer die Drinks als Diätprodukt verstehe, habe «den Ansatz etwas missverstanden» – schliesslich liefere eine Flasche satte 500 Kalorien. Für ihn sei es schlicht «eine bessere Alternative zu Junkfood oder dazu, gar nichts zu essen».

Dabei achtet der ESC-Star genau auf seine Vorbildfunktion. «Das nehme ich sehr ernst. Und genau deshalb wäre ich nie bei einer Kampagne dabei, die dahingehend Druck erzeugt.» Trotz Werbedeal schwärmt der Sänger weiterhin vom klassischen Familientisch. «Gemeinsames Essen ist mir megawichtig, besonders, seit ich Papa bin. Das ist Ritual, das ist Qualitätszeit.» Handy weg, die Familie isst am Tisch – so tickt Luca Hänni privat.

Er machts auch ohne Geld

Und würde er die Trinkmahlzeit auch konsumieren, wenn kein Geld dafür fliesst? «Klares Ja», sagt er und lacht. «Ich hatte das schon vorher im Alltag. Wenn ich für etwas werbe, dann nur, wenn ich wirklich dahinterstehen kann.»

Der umtriebige Musiker ist seit bald drei Jahren mit seiner grossen Liebe, Profitänzerin Christina Luft (36), verheiratet und seit zwei Jahren Papa. Über sein Familienleben sagt er: «Es verändert einfach alles. Ich bin so dankbar für diese Phase gerade. Es ist anstrengend und wunderschön gleichzeitig – und ich würde es gegen nichts tauschen.»