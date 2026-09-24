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Das war Haydens letzte gute Tat
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«Stell dir vor...»:Das war Haydens letzte gute Tat

«Weisses Pulver» im Koffer
Neue Details zu Hayden Panettieres (†36) tragischem Tod enthüllt

Die Leiche von Schauspielerin Hayden Panettiere wurde im August in South Carolina entdeckt – umgeben von Drogen und Utensilien. Laut Obduktionsbericht starb die 36-Jährige an einer Überdosis Fentanyl und anderen Substanzen. Ihr Tod wurde als Unfall eingestuft.
Publiziert: 10:32 Uhr
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Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren.
Foto: FilmMagic

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hayden Panettiere (†36) starb im August an einer tödlichen Drogenmischung
  • Fentanyl, verschreibungspflichtige Medikamente und Narcan-Spuren im Körper nachgewiesen
  • Todesursache laut Gerichtsmediziner Unfall, Ermittlungen laufen noch
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Silja AndersRedaktorin People

Die Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) starb im August an einer tödlichen Mischung aus Drogen – darunter Fentanyl und mehrere verschreibungspflichtige Medikamente. Dies geht aus einem Bericht des Gerichtsmediziners von Greenville County hervor, der von «Page Six» eingesehen wurde.

Als die Polizei am Tatort eintraf, lag Panettiere «tief violett verfärbt» auf einem Teppich vor einem Sofa, heisst es im Bericht. Neben ihrem leblosen Körper befanden sich auf einem Tisch gepresste Pillen, die positiv auf Fentanyl getestet wurden, sowie ein Strohhalm. In ihrem Koffer fanden die Ermittler weisses Pulver in einem Brillenetui.

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Sie war mehrmals in Entzugskliniken

Ihr On-Off-Freund Brian Hickerson und dessen Bruder Zach waren bei ihrem Tod anwesend. Laut Bericht versuchten die beiden, Panettiere mit Narcan, einem Medikament zur Behandlung von Überdosen, und Wiederbelebungsmassnahmen zu retten. Einer der Männer berichtete den Beamten, dass Panettiere ursprünglich «im Schneidersitz, mit dem Gesicht nach unten und nicht ansprechbar» auf einem ausziehbaren Sofa gefunden wurde. Er fügte hinzu, dass sie Narcan bereits früher benötigt habe und erst wenige Wochen vor ihrem Tod aus einem Rehabilitationszentrum in Malibu, Kalifornien, entlassen worden sei.

Ihr Vater Skip Panettiere erklärte telefonisch, dass seine Tochter seit ihren frühen Zwanzigern «mehrmals» in der Reha gewesen sei. Ihr Sprecher bestätigte gegenüber «Page Six», dass «die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes noch andauern».

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Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe:

Beratungstelefon der Dargebotenen Hand
Telefon 143 oder www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche)
Telefon 147 oder www.147.ch

Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK), Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen
Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch

Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte
www.spielsucht-radix.ch

Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie
www.ziss.ch

Sucht Schweiz
www.suchtschweiz.ch

Zistig.ch
www.zistig.ch

Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene.

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Drogencocktail im Blut

Die toxikologische Untersuchung ergab, dass Panettiere an den Auswirkungen von Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin starb. Alprazolam, besser bekannt als Xanax, wird zur Behandlung von Angstzuständen verschrieben. Methocarbamol ist ein Muskelentspannungsmittel, während Quetiapin bei Depressionen, bipolaren Störungen und Schizophrenie eingesetzt wird. 4-ANPP ist ein chemisches Vorprodukt, das illegal zur Herstellung von Fentanyl verwendet wird.

Auch Naloxon, der Wirkstoff von Narcan, wurde in ihrem Körper nachgewiesen. Zudem fanden die Ermittler Spuren von Cotinin, einem Nebenprodukt des Nikotins. Die Todesursache der «Heroes»-Darstellerin wurde als Unfall eingestuft.

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