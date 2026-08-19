Der plötzliche Tod von Hayden Panettiere (36) erschüttert Natalia Yegorova (52), die Ex-Frau von Vitali Klitschko. Auf Instagram teilt sie bewegende Worte und erinnert an ihre tiefe Freundschaft mit der Schauspielerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US-Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) stirbt unerwartet, weltweite Bestürzung

Ex-Schwägerin Natalia Yegorova teilt emotionalen Abschied auf Instagram

Panettiere hinterlässt Tochter Kaya (11), starb kurz vor 37. Geburtstag

Silja Anders Redaktorin People

Der plötzliche Tod der US-Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) hat weltweit Bestürzung ausgelöst – auch bei Natalia Yegorova (52), der Ex-Frau von Vitali Klitschko (55). Die beiden Frauen verband eine enge Freundschaft, die über ihre Ex-Partner entstand: Panettiere war lange mit Vitalis Bruder, dem ehemaligen Boxweltmeister Wladimir Klitschko (50), verlobt. Auf Instagram teilte Yegorova nun bewegende Worte und Erinnerungen an ihre verstorbene Freundin.

«Als ich die Nachricht erhielt, brach mein Herz in tausend Stücke», schreibt Yegorova in einem emotionalen Post. Die beiden Frauen lernten sich 2009 kennen, als Panettiere erst 20 Jahre alt war. «Ich war damals 36. Und ich erinnere mich noch genau daran, wie du das erste Mal den Raum betratest – der ganze Raum wurde heller. So warst du.»

«Herz einer Löwin»

Panettiere habe mit ihrer Energie, ihrem Lachen, ihrem «unglaublichen Humor» und «diesem unvergesslichen Lächeln» jeden Raum erfüllt. Doch hinter der fröhlichen Fassade habe sich eine beeindruckende Tiefe verborgen, so Yegorova weiter: «Schon mit 20 besassest du eine Weisheit, die weit über dein Alter hinausging.»

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Die Sängerin beschreibt ihre Freundin als starken, mutigen Menschen: «Du warst eine der stärksten und mutigsten Frauen, die ich je gekannt habe. Äusserlich zierlich und zerbrechlich, doch mit dem Herzen einer Löwin. Und Gott, ich liebte deine Ehrlichkeit. Deine schlagfertige Zunge. Deine Furchtlosigkeit. Du hast dich nie verstellt.»

Für Yegorova sei Panettiere nicht nur eine Freundin, sondern auch eine wichtige Stütze in schweren Zeiten gewesen. «Du hast immer zu mir gehalten. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen konnte», schreibt sie. Besonders schmerzlich sei, dass die beiden kürzlich noch über ein Wiedersehen gesprochen hätten: «Du erzähltest mir, dass du bald für die Buchtour in Europa sein würdest und wir uns endlich, endlich wiedersehen würden. Ich habe mich so sehr darauf gefreut.»

Zum Abschied richtet Yegorova herzzerreissende Worte an ihre verstorbene Freundin: «Ich hoffe, dass es, wo auch immer du jetzt bist, keinen Schmerz mehr gibt und dass dein geliebter Bruder Jansen dich dort in Empfang genommen hat.»

Beinahe wären die beiden Frauen Schwägerinnen geworden

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko waren ab 2009 ein Paar. Vier Jahre später verlobten sie sich. 2014 kam ihre gemeinsame Tochter Kaya zur Welt, doch 2018 folgte die endgültige Trennung. Yegorova war von 1996 bis 2022 mit Vitali Klitschko verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder. Die Nachricht von Panettieres Tod kommt nur wenige Wochen vor ihrem 37. Geburtstag und hinterlässt eine grosse Lücke im Leben ihrer Liebsten.