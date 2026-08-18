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Jetzt ist ein Mitschnitt des Notrufs aufgetaucht
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«Überdosis»:Jetzt ist ein Mitschnitt des Notrufs aufgetaucht

Ihr neues Leben blieb aus
Hayden Panettiere (†36) starb mit grossen Zukunftsträumen

Hayden Panettiere plante ein neues Leben: Nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren wollte der Hollywoodstar durchstarten. Doch am 16. August starb die Ex-Verlobte von Boxer Wladimir Klitschko unerwartet, ihre Wünsche bleiben unerfüllt.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Der ehemalige Kinderstar Hayden Panettiere starb am 16. August an Herzversagen. Ob eine Überdosis dazu geführt hat, wird unter Hochdruck abgeklärt.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hollywoodstar Hayden Panettiere starb am 16. August m it 36 Jahren in South Carolina
  • Sie plante ein neues Kapitel: Memoiren, Lesetour, Produktionsfirma und Lifestyle-Marke
  • Ihr Buch «This Is Me» war seit Mai auf der Bestsellerliste der «New York Times»
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

Es ist eine bittere Ironie des Schicksals: Wochen vor ihrem Tod am 16. August sprach Hollywoodstar Hayden Panettiere (†36) voller Zuversicht über ihre Zukunft. Die Ex-Verlobte von Boxer Wladimir Klitschko (50) glaubte fest daran, dass in ihrem Leben gerade ein neues Kapitel begonnen hatte. «Ich habe noch viel mehr Leben vor mir», sagte sie im Frühling in einem Podcast. Sie sprach von Möglichkeiten, Plänen – und davon, endlich die dunklen Jahre hinter sich gelassen zu haben.

Panettiere wollte nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren «This Is Me: A Reckoning» richtig durchstarten. Das Buch kam im Mai heraus und schaffte es auf die Bestsellerliste der «New York Times». Sie freute sich darauf, auf Lesetour zu sein, ihre Fans persönlich treffen und mit ihnen über ihre bewegende Lebensgeschichte sprechen. «Ich habe noch viel zu erzählen und zu teilen», sagte sie in Interviews.

Startschuss für eine neue Phase

Doch ihre Pläne gingen weit darüber hinaus. Die US-Amerikanerin wollte hinter die Kamera wechseln, eine eigene Produktionsfirma gründen und Newcomer sichtbar machen. «Es gibt so viele talentierte Menschen auf dieser Welt, die nie die Gelegenheit bekommen zu glänzen», sagte sie. Auch als Unternehmerin wollte sie sich versuchen. Panettiere träumte von einer eigenen Lifestyle-Marke und einer Hautpflegelinie.

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Nach ihrer langen Schauspiel-Auszeit hatte sie mit «Scream VI» und «Sleepwalker» wieder vor der Kamera Fuss gefasst. Bei «Sleepwalker» war sie sogar als Executive Producer beteiligt – ein erster Schritt in Richtung jener Arbeit hinter der Kamera, die sie sich für ihre Zukunft wünschte. Auch ein Comeback ihrer grossen Serienrollen hätte sie sich vorstellen können. Auf die Frage nach einem möglichen «Nashville»- oder «Heroes»-Reboot zeigte sie sich Anfang Jahr offen.

Ihre Geschichte sollte anderen helfen

Am Ende war es nicht nur ihre Karriere, die sie neu ordnen wollte. Panettiere wollte ihre Geschichte auch nutzen, um anderen zu helfen. In ihrem letzten öffentlichen Auftritt sprach sie darüber, wie wichtig es sei, Verletzlichkeit zuzulassen. Die Mutter der 11-jährigen Kaya hoffte, dass ihre Offenheit Menschen dazu bringen würde, sich Hilfe zu holen.

Nun bleiben ihre Pläne unerfüllt. Hayden Panettiere starb in South Carolina, nur wenige Tage vor ihrem 37. Geburtstag. Die genaue Todesursache ist weiterhin Gegenstand der Untersuchung. Fest steht aber: Sie hatte nicht das Gefühl, am Ende angekommen zu sein. Im Gegenteil. Sie glaubte, dass ihr eigentliches neues Leben gerade erst beginnen würde. 

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