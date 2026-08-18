Schwerer Rückenschmerz, gelähmte Beine und verwaschene Worte: Vor ihrem Tod mit 36 Jahren mehrten sich Berichte über den besorgniserregenden Zustand von Hayden Panettiere. Nun sprechen Weggefährten und eine Nachbarin über die Tragödie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere (†36) am 16. August in South Carolina tot aufgefunden

Schwerwiegende Rückenprobleme und verwaschene Sprache belasteten ihre letzten Monate

Notruf um 13:51 Uhr, Tod um 14:32 Uhr festgestellt, keine Fremdeinwirkung

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Hollywood steht unter Schock: Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) wurde am Sonntag, 16. August 2026, leblos in einer Unterkunft in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden. Panettiere starb offenbar an einem Herzstillstand in Verbindung mit einer möglichen Überdosis.

Mittlerweile zeichnen Weggefährten und Augenzeugen ein dramatisches Bild ihrer letzten Lebensmonate. Der «Heroes»- und «Nashville»-Star kämpfte mit massiven gesundheitlichen Problemen und wirkte zunehmend geschwächt.

Wie ihr enger Freund und Haarstylist Erick Orellana gegenüber «Page Six» berichtete, hatte Panettiere im Vorfeld ihres Todes mit extremen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen. «Ich weiss, dass sie Anfang dieses Jahres unter ihrem Rücken gelitten hat», erklärte Orellana. Die Schmerzen seien schwerwiegend gewesen. Das Ausmass war erschreckend: Zeitweise hatte die 36-Jährige grosse Mühe, ihre Beine zu bewegen. Bereits im März 2026 war die Schauspielerin am Flughafen von Los Angeles mit Krücken gesehen worden.

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«Sprache wirkte langsam und verwaschen»

Nicht nur ihr körperlicher Zustand, auch ihre öffentlichen Auftritte sorgten in den Monaten vor der Tragödie für zunehmende Beunruhigung. Bei einer Lesung ihrer Autobiografie «This Is Me: A Reckoning» im Mai im Harmony Gold Theater in Los Angeles fiel Anwesenden auf, wie sehr Panettiere mit ihrer Sprache zu kämpfen hatte. Ein Augenzeuge schilderte gegenüber «Page Six»: «Ihre Sprache wirkte während der Buchsignierung zeitweise langsam und verwaschen.» Der Event wurde streng überwacht: Aufnahmen waren untersagt, Organisatoren wiesen Besucher per Megafon an, nicht unhöflich zu sein. Ein Bekannter versuchte das Lallen später zu erklären: «Hayden litt manchmal unter Angstzuständen, und ich weiss, dass sie gelegentlich Medikamente dagegen nahm. Und hin und wieder konnte das ihre Sprache beeinträchtigen.»

Am Samstag, dem Tag vor ihrem Tod, reiste Panettiere zusammen mit ihrem On-off-Partner Brian Hickerson von Los Angeles nach South Carolina. Dort mieteten sie sich in einem Airbnb im Apartment-Komplex «Judson Mill Lofts» ein, wo sie schliesslich starb.

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Die dramatischen letzten Stunden schilderte eine Anwohnerin der Anlage gegenüber «Page Six». «Ich war schockiert, wie sicher alle in Greenville, herauszufinden, dass sie hier war», sagte die Nachbarin. Gesehen habe sie Panettiere im Gebäude allerdings nie: «Ich weiss nicht, ob sie lange dort war, und ich bin mir nicht sicher, ob sie das Apartment überhaupt jemals verlassen hat.» Am Sonntagnachmittag traf die Polizei ein, kurz darauf folgte der Leichenwagen. Polizeikräfte blieben bis ca. 20:00 Uhr vor Ort. «Dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gehört, dass es Hayden war, was einfach immer noch schockierend ist.» Die Nachbarin beobachtete zudem zwei Männer vor dem Apartment: Sie sassen mit den Polizisten draussen, «sahen aus, als stünden sie unter Schock, sprachen nicht und hielten die Köpfe gesenkt».

«Wir bitten um Privatsphäre»

Um 13:51 Uhr ging der Notruf bei den Rettungskräften ein. Trotz Reanimationsversuchen vor Ort wurde Hayden Panettiere um 14:32 Uhr für tot erklärt. Anzeichen für Fremdeinwirken gab es laut Polizei nicht.

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Ihr Vater, Alan Lee «Skip» Panettiere, bestätigte den Verlust gegenüber «Page Six» mit den Worten: «Mit tiefer Trauer teilen wir das tragische Ableben unserer geliebten Hayden mit. Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten – und den Millionen, die sie auf dem Bildschirm sahen – unermessliche Liebe und Freude brachte. Wir bitten um Privatsphäre, während unsere Familie sich Zeit nimmt, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten.» Auch ihr früherer Verlobter, Ex-Box-Champion Wladimir Klitschko (50), hat sich noch nicht zu ihrem Tod geäussert.