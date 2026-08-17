Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren verstorben. Ihr Werdegang war früh von weltweitem Ruhm geprägt, jedoch überschattet von jahrelanger Abhängigkeit, postpartalen Depressionen und persönlichen Schicksalsschlägen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hollywood-Star Hayden Panettiere stirbt mit 36 Jahren, Todesursache unbekannt

Karriere von Kindheit an, aber geprägt von Sucht und Depressionen

2023 verstarb Bruder Jansen mit 28 an Kardiomyopathie

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Sie zählte zu den prägenden Gesichtern der Nullerjahre: Durch ihre Rolle als Claire Bennet in der Hit-Serie «Heroes» erlangte Hayden Panettiere internationale Bekanntheit. Hinter dem öffentlichen Erfolg der Schauspielerin stand jedoch eine Biografie, die früh von substanziellen und psychischen Belastungen gezeichnet war. Nun ist Panettiere mit 36 Jahren gestorben, die Todesursache ist noch unbekannt.

Panettieres Karriere begann im Kindesalter. Nach Rollen in Produktionen wie «Gegen jede Regel» festigte sie ihren Status in der Branche später durch das Drama «Nashville». Der Preis des frühen Erfolgs war hoch: Bereits im Alter von 15 Jahren traten erste Suchtprobleme auf, nachdem ihr aus ihrem Umfeld Tabletten verabreicht wurden, um bei öffentlichen Auftritten belastbar zu sein. «Ich hatte keine Ahnung, dass dies nicht angemessen war oder welche Tür sich damit für meine Sucht öffnen würde», erinnerte sich Panettiere später im Gespräch mit dem Magazin «People».

1:27 Filmszene aus «Scream 6»: Hayden Panettiere spielt eine FBI-Agentin

Was folgte, war ein jahrelanger Kampf gegen Alkohol- und Opioidabhängigkeit. Die Substanzen seien im Lauf der Zeit zu etwas geworden, «ohne das ich fast nicht mehr leben konnte».

«Kreislauf der Selbstzerstörung»

Eine weitere Zäsur stellte die Geburt ihrer Tochter Kaya im Jahr 2014 dar, die aus der Beziehung mit dem ehemaligen Schwergewichtsboxer Wladimir Klitschko hervorging. Panettiere erkrankte an einer schweren postpartalen Depression. Im Fernsehen sprach sie offen über das gesellschaftliche Unverständnis: «Es gibt viele Menschen, die denken, dass es nicht real ist – dass sie es sich nur einbilden.» Die anhaltenden gesundheitlichen Probleme und die Sucht führten schliesslich dazu, dass das Sorgerecht für das Kind an den Vater übertragen wurde. «Ich war in einem Kreislauf der Selbstzerstörung», gestand Panettiere im Rückblick auf diese Jahre.

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Telefon +41 61 325 51 00 oder www.upk.ch Radix – Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte

www.spielsucht-radix.ch Zürcher Institut für klinische Sexologie & Sexualtherapie

www.ziss.ch Sucht Schweiz

www.suchtschweiz.ch Zistig.ch

www.zistig.ch Oder wende dich an die nächste Psychiatrische Klinik für Jugendliche oder Erwachsene. Beobachtest du eine Suchttendenz bei dir oder Angehörigen? Die folgenden Stellen bieten Hilfe: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand

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Neben der eigenen gesundheitlichen Situation wurde das Leben der Schauspielerin von schweren familiären Verlusten getroffen. Im Februar 2023 verstarb ihr jüngerer Bruder Jansen im Alter von 28 Jahren an den Folgen einer Kardiomyopathie. Der plötzliche Tod erschütterte sie tief. «Der Schmerz ist nicht messbar», verfasste sie anlässlich seines Todestages.

Ihr jahrelanger Kampf gegen die eigenen Dämonen ist nun zu Ende – Hollywood trauert um eine viel zu früh verstorbene Hoffnungsträgerin.