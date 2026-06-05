Der britische Schauspieler Anthony Head ist tot. Das berichtet der «Mirror» in Berufung auf ein Statement von Press Association. Die Töchter des «Ted Lasso»-Stars, Emily und Daisy Head, geben bekannt: «Schweren Herzens geben wir den Tod unseres aussergewöhnlichen Vaters Anthony Head bekannt.»

«Er starb friedlich an Komplikationen einer Lungenentzündung, umgeben von seiner Familie. Es war, und wird immer, eine Ehre und ein Privileg sein, seine Töchter zu sein und aus erster Hand erlebt haben zu dürfen, welchen Eindruck er und seine Arbeit auf so viele hatte», heisst es in dem Statement. «Wir wissen, wie sehr er von Freunden, Kollegen und Fans seiner Shows vermisst werden wird – er liebte seinen Job sehr und schätzte sich immer unfassbar glücklich, im Laufe seiner Karriere, die über mehrere Jahrzehnte dauerte, an der Seite solcher Ausnahmetalente arbeiten zu dürfen und in wundervollen Produktionen sein zu dürfen.»

Erst im Dezember starb seine Partnerin

Die Trauer sei weitaus grösser, als das Loch, das Head durch sein Ableben hinterlassen habe, aber man wisse, dass sein Erbe weiterleben wird, «in den Shows, von denen er Teil war und in dem Publikum, welches diese Shows liebt. «Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir in der Lage sind, ihn weiterhin dabei zu sehen, wie er tut, was er liebte, selbst, wenn er nicht mehr bei uns ist», heisst es weiter. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre. Erst im Dezember starb Heads Partnerin Sarah Fisher. Die beiden waren 37 Jahre miteinander liiert und bekamen die gemeinsamen Töchter Emily und Daisy.

In der Serie «Ted Lasso» verkörperte Head den schmierigen Fussballclub-Besitzer Rupert Mannion. In «Buffy» verkörperte er Giles. Auch in der Netflix-Erfolsserie «Bridgerton» und «Merlin – Die neuen Abenteuer» zeigte er sein Können, um nur wenige seiner vielen Arbeiten zu nennen. Anthony Head wurde am 20. Februar 2954 in Camden Town in London geboren. Seit 1982 lebte er in Los Angeles und dem britischen Bath.