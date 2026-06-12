Thai-Prinzessin Bha (†47) ist tot

Thai-Prinzessin Bajrakitiyabha, älteste Tochter von König Rama X., ist tot. Die 47-Jährige verstarb am Donnerstag nach langer Krankheit in Bangkok.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Bha (47) starb am 11. Juni 2026 in Bangkok

Sie war seit 2022 im Koma nach Herzproblemen durch eine Infektion

Gesundheitszustand verschlechterte sich ab 21. Mai 2026 wegen Darmentzündung

Janine Enderli Redaktorin News

Sie hat lange gekämpft, doch die Komplikationen wurden zu schwer: Prinzessin Bajrakitiyabha (47), die älteste Tochter von König Rama X. ist tot. Seit 2022 befand sich die 47-Jährige im Koma. Bha – so der Spitzname der Prinzessin – war beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen.

«Am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, um 19.48 Uhr verstarb Ihre Königliche Hoheit friedlich im King Chulalongkorn Memorial Hospital der Thailändischen Rotkreuzgesellschaft im Alter von 47 Jahren», heisst es in einer Mitteilung des Palastes.

«Infektion im Bauchraum»

Die Ursache ihres Zusammenbruchs 2022 waren Herzbeschwerden, ausgelöst von einer Mykoplasmeninfektion, erklärte der Palast nach dem Vorfall. Schliesslich kam es immer wieder zu Komplikationen.

Die genaue Todesursache ist noch unbekannt. Der Palast erklärte: «Seit dem 21. Mai 2026 hatte sich der Gesundheitszustand Ihrer Königlichen Hoheit infolge einer Infektion im Bauchraum verschlechtert, die durch eine Entzündung des Darms – genauer gesagt des Dickdarms – verursacht worden war. Zudem litt Ihre Königliche Hoheit unter niedrigem Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und einer gestörten Blutgerinnung.»

Nun sollen die königlichen Trauerfeierlichkeiten organisiert werden, um der Prinzessin die höchsten Ehren zu erweisen.



