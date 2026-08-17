Trauer in Hollywood: Hayden Panettiere ist tot. Der US-Star wurde nur 36. Die Todesursache ist unbekannt. Die Ex von Boxer Wladimir Klitschko war Mutter einer gemeinsamen Tochter und veröffentlichte kürzlich Memoiren über den Tod ihres Bruders sowie psychische Kämpfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere stirbt mit 36 Jahren

Todesursache unbekannt, Partner und Familie tief betroffen

Panettiere hatte eine Tochter mit ihrem Ex-Verlobten, Boxer Wladimir Klitschko

Memoiren 2026 veröffentlicht, Bruder Jansen starb 2023 mit 28 Jahren

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Ihr Tod wurde am Sonntag, 16. August 2026, von ihrer Vertretung gegenüber ABC News bestätigt.

Todesumstände unklar

Die genauen Umstände und die Todesursache sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. TMZ berichtet, dass Panettiere und ihr On-Off-Partner Brian Hickerson (37) am Samstag von Los Angeles in den Süden geflogen seien.

Wo sie sie sich aufhielten und wo Panettiere verstorben war, blieb zunächst unbekannt. Hickerson hat sich zum Tod noch nicht geäussert. Hickersons Familie sei informiert worden, schreibt TMZ.

Statement ihres Vertreters

«Mit tiefer Traurigkeit teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit», hiess es in einer Stellungnahme von Panettieres Vertreter gegenüber ABC News.. «Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die unermessliche Liebe und Freude zu allen brachte, die sie kannten – und zu den Millionen, die sie auf der Leinwand sahen.»

Karriere-Höhepunkte

Panettiere wurde als Kinderdarstellerin bekannt und landete ihren Durchbruch als unsterbliche Cheerleaderin Claire Bennet in der NBC-Serie «Heroes». Später spielte sie die Country-Sängerin Juliette Barnes in «Nashville» und erhielt dafür mehrere Award-Nominierungen. Zu ihren weiteren Credits gehören die Filme «I Love You, Beth Cooper», «Scream 4» und «Scream VI» sowie der TV-Film «Amanda Knox». Sie lieh auch ihre Stimme dem Videospiel «Until Dawn».

Klitschko-Verlobte

Panettieres Privatleben stand oft im Fokus der Öffentlichkeit. In den letzten Jahren sprach sie zunehmend offen über ihre Kämpfe und ihre Genesung. 2026 veröffentlichte sie ihre Memoiren «This Is Me: A Reckoning», in denen sie über ihren Ruhm als Kind, Mutterschaft, psychische Gesundheit und den Tod ihres jüngeren Bruders Jansen Panettiere reflektierte.

Jansen starb 2023 im Alter von 28 Jahren an einem Herzversagen. Hayden sprach später offen über die verheerenden Auswirkungen seines Todes und die Schuldgefühle, die sie danach trug. Panettiere ist Mutter der Tochter Kaya (11), die sie mit ihrem Ex-Verlobten, dem Boxer Wladimir Klitschko (50), hat.