Der Schauspieler Axel Schreiber ist tot. Er feierte grosse Erfolge mit der Serie «Türkisch für Anfänger». Nun erlag er mit nur 49 Jahren seinem Krebsleiden.

Silja Anders Redaktorin People

Die Schauspielwelt trauert. Der deutsche Serien-Star Axel Schreiber ist im Alter von nur 49 Jahren an Krebs gestorben. Grosse Bekanntheit erlangte er vor allem durch die Erfolgsserie «Türkisch für Anfänger» an der Seite von Elyas M'Barek (44) und Josefine Preuss (40). Die traurige Nachricht teilte die Schauspielagentur Hübchen auf Instagram mit.

Schreiber wurde am 30. Januar 1977 in Lübben im deutschen Brandenburg geboren. Nach einer Lehre zum Bankkaufmann studierte er an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 2006 wurde er als Axel Mende in der Serie «Türksich für Anfänger» einem grösseren Publikum bekannt. Seither war er sehr gefragt in der Schauspielwelt, spielte in «Soko Wismar» mit, sowie in Spielfilmen wie «Der junge Häuptling Winnetou» und «Traumfabrik».

Rührende Abschiedsworte von Regisseurin Laura Fischer

«Gestern am 3.6.2026 bist du Axel Schreiber nach langer schwerer Krebserkrankung von uns gegangen», schreibt Laura Fischer auf Instagram. «Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender.» Schreiber habe in den letzten Tagen davon gesprochen, «schon zwischen den Welten» zu reisen «und es klang schön und friedlich».

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«Hier in unserer Welt hast du dir definitiv ein Denkmal gebaut; in deinen Filmen, Serien, mit deinen Gemälden und mit uns – deinen Mitreisenden. Du hast uns immer wieder zum Lachen, Fühlen und Weinen gebracht – Axel du hast unser Leben bereichert!», so die Regisseurin Fischer.