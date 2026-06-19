Vor drei Monaten erhielt Carly Douglas die Diagnose Magenkrebs. Jetzt ist die 36-jährige US-Influencerin tot. Die tragische Nachricht teilte ihre Familie nun auf Instagram mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die 36-jährige US-Influencerin Carly Douglas starb am 13. Juni

Sie litt an Magenkrebs im vierten Stadium, der Tumor hatte gestreut

Douglas hinterlässt drei Kinder und 139'000 Instagram-Follower

Silja Anders Redaktorin People

Vor drei Monaten fuhr Carly Douglas in die Notaufnahme. Die 36-Jährige litt unter starken Bauchschmerzen. Beim CT kam dann die Schock-Diagnose: Die Influencerin aus South Carolina in den USA hat einen riesigen Tumor im Bauch, sie leidet an Magenkrebs im vierten Stadium, der Tumor hatte gestreut.

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Seitdem nahm Douglas ihre Fans auf ihre Reise mit im Kampf gegen die tückische Krankheit. Doch es half alles nichts. Am 13. Juni erlag Carly Douglas ihrem Krebsleiden, wie ihre Familie den 139'000 Followern auf Instagram mitteilt.

«Mit Mut und Entschlossenheit gekämpft»

«Am 13. Juni 2026 trat Carly Faye Douglas an ihrem letzten Ruheort in die vollkommene Herrlichkeit ein. Sie begegnete ihrem Schöpfer und Erlöser von Angesicht zu Angesicht», schreibt ihre Familie unter den Post auf dem Instagram-Profil der dreifachen Mutter. Weiter heisst es, sie habe nun ihre Arme voll mit ihren «Himmel-Babys», denn Douglas erlitt einst zwei Fehlgeburten.

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Douglas habe «mit Mut und Entschlossenheit gegen den Krebs» gekämpft und sei dabei stets «voller Hoffnung» geblieben. Von ihrer Familie wird Carly Douglas als «Sonnenschein» beschrieben.

Influencerin zeigte ihren Alltag mit Familie

Auf Social Media gab Carly Douglas regelmässig Einblick in ihren Familienalltag mit ihrem Ehemann David und ihren drei Kindern River, Faye und Townes. «Ihre Liebe war tief und durchdrang jeden Winkel ihres Lebens und ihres Zuhauses», sagt die Familie. Ihr Ehemann sei ihr Seelenverwandter gewesen, die Mutter ihrer Kinder zu sein, die grösste Ehre.

Den Abschiedspost beenden die Angehörigen mit den Worten: «Wir hier sind am Boden zerstört, ohne sie. Die Lücke, die Carly im Leben ihrer Familie und ihrer Freunde hinterlassen hat, wird niemals gefüllt werden können. Doch wir trauern nicht ohne Hoffnung. Wir wissen, dass sie nun ganz und vollständig ist und die freudigste, strahlendste Version ihrer selbst darstellt. Mehr als alles andere würde Carly sich wünschen, dass jeder, der dies liest, Gott und den ewigen Frieden sucht, den sie nun hat. Carly Faye Douglas ist zu Hause.»