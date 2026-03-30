Der Schauspieler und Komiker Alex Duong ist am Samstag nach einem einjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Seine Frau Christina und Tochter Everest trauern um ihn. Bekannt wurde er unter anderem durch Rollen in Serien wie «Blue Bloods» und «Dexter».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspieler Alex Duong stirbt mit 42 Jahren nach Krebserkrankung

Vor Tod erlitt er septischen Schock, verabschiedete sich von Tochter

Bekannt aus Serien wie «Dexter» und «Pretty Little Liars» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Der Schauspieler und Komiker Alex Duong ist nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs im Alter von 42 Jahren verstorben. Seine Freundin Hilarie Steele teilte die traurige Nachricht am Samstag über eine Gofundme-Seite mit, die für seine Familie eingerichtet worden war, darunter seine Frau Christina und die gemeinsame Tochter Everest (5).

Steele schrieb, dass Duong «Gott sei Dank ohne Schmerzen» gewesen sei. «Er war genug bei Bewusstsein, um sich von seiner kleinen Tochter zu verabschieden», die sein Ein und Alles gewesen sei.

Septischer Schock verschlechterte seinen Zustand drastisch

«Wir sind am Boden zerstört, aber so dankbar für die Unterstützung, die Gebete und die Grosszügigkeit, die ihr alle uns in dieser unvorstellbaren Zeit gezeigt habt», schreibt Steele weiter.

Am Freitag informierte Steele, dass sich Duongs Zustand dramatisch verschlechtert habe: «Er hat einen septischen Schock erlitten, eine schwere und lebensbedrohliche Infektion, die seinen Körper überwältigt hat. Er ist im Spital, die Situation ist kritisch. Alles hat sich so schnell verändert.»

Steele bat um Spenden für Notfallmedizin, Spitalkosten sowie die Grundversorgung der Familie. Am Sonntag bedankte sie sich für die grosse Welle der Unterstützung: «Bitte haltet Alex und seine Familie in euren Gebeten. Eure Unterstützung trägt sie durch die härteste Zeit ihres Lebens.»

Auftritte in Erfolgsserien

Duong hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch eine beeindruckende Karriere mit Auftritten in bekannten Produktionen wie «Dexter», «Everybody Hates Chris», «Blue Bloods», «90210», «The Young and the Restless» und «Pretty Little Liars».