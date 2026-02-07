Der Leadsänger der Rockgruppe 3 Doors Down ist gestorben. Sieben Monate nach Bekanntgabe seiner Krebserkrankung ist er diesem erlegen.

Angela Rosser Journalistin News

Mit seiner weichen, kraftvollen Stimme sang sich der Leadsänger der Band 3 Doors Down, Brad Arnold (†47) in die Herzen einer ganzen Generation.

Erst vergangenen Mai machte der 47-Jährige öffentlich, dass er an Nierenkrebs erkrankt war. In einem Video auf Instagram sagte Arnold damals: «Ich habe keine Angst» und bedankte sich bei seinen Fans für deren Unterstützung.

Am Samstag friedlich eingeschlafen

Nun geben seine Bandkollegen auf Instagram seinen Tod bekannt. «Mit schweren Herzen teilen wir die Neuigkeit, dass Brad Anrold, Gründer, Leadsänger und Songschreiber am Samstag dem 7. Februar im Alter von 47 Jahren gestorben ist».

Mit seiner geliebten Frau Jennifer und seiner Familie an seiner Seite sei er friedlich eingeschlafen, heisst es in dem Post weiter. Seine Freunde schreiben: «Seine Musik hallte weit ab der Bühne wider und kreierte Momente der Verbundenheit, Freude und Vertrauen.»

Musiker und Familienmensch

Die Band wurde 1996 mit dem Hit «Kryptonite» berühmt, den er, wie es in dem Post auch heisst, im Alter von 15 Jahren im Mathematik-Unterricht geschrieben habe. Mehr als alles habe Arnold seine Frau Jennifer geliebt und sei ein wunderbarer Ehemann gewesen.

Ein weiterer Riesenhit, der immer noch tausendfach gestreamt und gehört wird, passt zu diesem traurigen Tag. Der Song «Here without you» handelt von Sehnsucht nach einer geliebten Person, die physisch fern ist. «Ruhe in Frieden», kommentieren tausende Fans und Wegbegleiter den Post auf Instagram.