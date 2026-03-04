Trauer um Model und Schauspielerin Annabel Schofield. Die ehemalige Mode-Ikone, die auch in «Dallas» zu sehen war, ist an Krebs gestorben.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Model und Schauspielerin Annabel Schofield ist tot. Der britische Star starb am 28. Februar in Los Angeles nach dem Kampf gegen eine Krebserkrankung, wie das US-Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtet. Die ehemalige Mode-Ikone wurde 62 Jahre alt.

«Sie war eine umwerfende Schönheit»

Annabel Schofield kam in Llanelli, Wales, zur Welt und machte zunächst in der Londoner Modeszene der 1980er Jahre Karriere, bevor sie durch die US-Serie «Dallas» (1978–1991) berühmt wurde. Während ihrer Zeit als Model erschien sie auf Hunderten von Titelseiten von Modemagazinen und arbeitete unter anderem für Yves Saint Laurent, Rimmel oder Revlon.

Melissa Richardson, die ehemalige Inhaberin der Londoner Agentur Take Two, sagte laut dem Magazin in einem Statement über Annabel Schofield: «Wir liebten sie, weil sie witzig, authentisch, schön und bodenständig war. Sie hat sich nie von dem süssen kleinen 17-jährigen walisischen Mädchen wegverändert, das ich damals kennengelernt habe.» Weiter erklärte sie über die Verstorbene: «Sie war aufrichtig loyal, fürsorglich und vor allem eine umwerfende Schönheit. Sie beherrschte ihr Handwerk. Sie war die Beste.»

Sie spielte in «Dallas» mit

Schofield zog es später in die Film- und TV-Branche, die sie seit ihrer Kindheit kannte. Ihr Vater war der bekannte britische Filmproduzent John D. Schofield (1933–2020), der an Filmhits wie «Besser geht's nicht» oder «Jerry Maguire - Spiel des Lebens» mitarbeitete.

Auf dem Höhepunkt ihrer Modelkarriere ging Schofield nach Los Angeles, wo sie in mehreren Folgen von «Dallas» als Laurel Ellis mitwirkte - an der Seite von Larry Hagmans (1931–2012) ikonischer Figur J.R. Ewing. Es folgten Auftritte in Filmen wie «Starfire» oder «Exit in Red». Später arbeitete Annabel Schofield auch hinter der Kamera und entwickelte mit ihrer eigenen Firma als Produzentin Werbespots oder Musik- und Modeprojekte.