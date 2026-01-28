Der Schweizer Musiker ist am Montag in Frauenfeld nach längerer Krankheit gestorben. Hepp gilt als Rock-Pionier der Schweiz und prägte die Kunstszene mit seiner Musik und Malerei. Er wurde 81 Jahre alt.

Darum gehts Hardy Hepp (81) starb am Montag im Spital Frauenfeld, Thurgau

Er gründete 1966 die erste Schweizer Wohngemeinschaft in Zürich

1987 wurde Hepp Mitbegründer der Grünen Bewegung in Graubünden

Hardy Hepp ist im Alter von 81 Jahren für immer verstummt. Der Musiker soll gemäss der «Thurgauer Zeitung» schon länger krank gewesen sein, seine Leben machte ihm Probleme und er selbst gab zu, immer schwächer zu werden.

Nun wurde bekannt, dass der Rock-Pionier am Montag im Spital Frauenfeld gestorben ist. Radiomoderator Peter Walt bestätigt den Tod von Hepp ebenfalls auf der Social-Media-Plattform Bluesky.

Pionier in Musik, Kunst und Wohngemeinschaft

Heinrich Hepp, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heisst, hinterlässt seine Frau Hanna und die drei gemeinsamen Kinder. Die Familie lebt seit Jahren in einer früheren Textilmanufaktur in Wallenwil TG. Der Rocker war nicht nur eine prägende Figur in der Musik- und Kunstszene, sondern setzte sich auch leidenschaftlich für die Umwelt ein. 1987 war er sogar Mitbegründer der Grünen Bewegung, ein Vorreiter der Grünen Partei in Graubünden.

Mit seiner Frau Hanna war er seit 1975 verheiratet, bevor es in den Thurgau ging, lebte er mit seiner Familie einige Jahre in einem ehemaligen Schulhaus in Buchen GR.

Hardy Hepp kam am 13. Mai 1944 in Zürich zur Welt und wuchs als Sohn einer Konzertsängerin und eines Sekundarlehrers in Rüti im Zürcher Oberland auf. Er spiele Klavier, Geige und Gitarre. Der Journalist Stefan Künzli beschrieb Hardy Hepps Einfluss einmal folgendermassen: «Hepps Beitrag für die Entwicklung von Pop und Rock in der Schweiz kann nicht überschätzt werden.» Hepp gründete er die Schweizer Rockband Krokodil.

Als Hardy Hepp 1966 im Haus zum Raben in Zürich einzog, gründete er kurzerhand zudem die erste Wohngemeinschaft der Schweiz, die lange Zeit einer der wichtigsten Treffpunkte der Musikszene war.