Scorpions-Bassist Francis Buchholz (†71) ist tot

Francis Buchholz, Bassist der Band Scorpions, ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Hella gibt die traurige Nachricht auf Social Media bekannt.

Er war von 1973 bis 1992 Teil der weltberühmten Band Scorpions

Trauer in der Musikwelt: Scorpions-Bassist Francis Buchholz ist tot. Der Musiker ist am 22. Januar im Alter von 71 Jahren verstorben. Seine Ehefrau Hella teilt die Nachricht auf Social Media. Buchholz starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Buchholz sei im Beisein seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Die Scorpions verlieren damit eine prägende Figur ihrer erfolgreichsten Ära. Von 1973 bis 1992 war Buchholz Teil der Band aus Hannover, die mit Hits wie «Rock You Like a Hurricane», «Still Loving You» und «Wind of Change» weltberühmt wurde. Der Erfolg des Albums «Crazy World» 1992 markierte den Höhepunkt der Karriere der Scorpions – und den Zeitpunkt, an dem Buchholz sich aus der Öffentlichkeit zurückzog.

Neue Prioritäten

Die Geburt seiner Zwillingstöchter änderte seine Prioritäten, wie er später erklärte. «Francis war ein Familienmensch», sagte seine Familie laut «Rolling Stone». «Wir sind tieftraurig. Während seines Kampfes gegen die Erkrankung waren wir stets an seiner Seite und haben jede Herausforderung gemeinsam getragen. Worte können unsere Trauer nicht beschreiben.»

Nach seinem Abschied von den Scorpions arbeitete Buchholz zunächst als Berater in der Musikindustrie. Doch seine Leidenschaft für die Bühne liess ihn nicht los: Mit Michael Schenker’s Temple of Rock veröffentlichte er vier Alben und trat wieder mit alten Weggefährten auf. Francis Buchholz hinterlässt seine Frau Hella, Sohn Sebastian und die Zwillingstöchter Louisa und Marietta.