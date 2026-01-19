Modedesigner Valentino (†93) ist tot

Die italienische Mode-Ikone ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Valentino sei friedlich eingeschlafen, schreibt seine Stiftung.

Darum gehts Valentino stirbt mit 93 Jahren in Rom, Beerdigung am Freitag

Er war eine Ikone der Haute Couture mit zeitlosen Designs

In den 1960er-Jahren kleidete er Stars wie Hepburn und Taylor

Die Modewelt trauert um einen ihrer Schöpfer: Designer Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies meldet seine Stiftung am Montag. Er starb in seiner Residenz in Rom, umgeben von seinen Lieben, heisst es in einer Stellungnahme.

Valentino, der letzte Imperator der italienischen Mode, sei «friedlich eingeschlafen». Am Mittwoch und Donnerstag wird Valentino in Rom aufgebahrt. Am Freitag soll die Beerdigung stattfinden.

Elegante und luxuriöse Designs

Valentino Garavani gilt als einer der bedeutendsten Designer der Haute Couture und wurde besonders durch seine eleganten, luxuriösen und zeitlosen Designs berühmt. Auch wenn er 2008 die kreative Leitung seiner Marke abgab, blieb er dem Unternehmen verbunden und war bei den Shows präsent. Sein Vermächtnis lebt weiter durch die eigens kreiirte Farbe «Rosso Valentino», die ihn unsterblich gemacht hat.

In den 1960er-Jahren erlangte Valentino internationale Berühmtheit, als Stars, Royals und First Ladies seine Kreationen trugen. Zu seinen bekanntesten Kundinnen zählten Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy Onassis und Elizabeth Taylor. Seine Kreationen wurden von der internationalen High Society geschätzt.

Mit Valentino Garavani verliert die Modewelt eine ihrer grössten Ikonen. Und das Schicksal meint es bitter mit der Branche: Im September 2025 verstarb auch Giorgio Armani (1934–2025), der das Bild moderner Eleganz nachhaltig prägte.