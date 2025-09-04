Der italienische Modedesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben, das teilt sein Unternehmen in einer Mitteilung mit. Die Familie des Designers gibt gleichzeitig ein Statement ab und zeigt sich tief bestürzt.

1/14 Giorgio Armani ist tot. Foto: AFP via Getty Images

Darum gehts Giorgio Armani stirbt im Alter von 91 Jahren

Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben

Die Trauerfeier findet am 6. und 7. September statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk





Der renommierte italienische Modedesigner und Unternehmer Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben, wie sein Unternehmen in einer Medienmitteilung mitteilte.

Armani, eine Ikone der italienischen Mode, arbeitete bis zuletzt unermüdlich an seinen Kollektionen und Projekten. Laut einer Mitteilung des Unternehmens starb Armani friedlich im Kreise seiner Lieben. «Im Laufe der Jahre hat Giorgio Armani eine Vision geschaffen, die sich von der Mode auf alle Aspekte des Lebens ausdehnte und mit aussergewöhnlicher Klarheit und Konkretheit der Zeit voraus war», heisst es in der Erklärung.

Seine Familie äussert sich

Armani wurde für seine Fähigkeit geschätzt, mit allen Menschen zu kommunizieren und stets aufmerksam gegenüber der Gegenwart und den Menschen zu sein. Seine Mitarbeiter und Familie würdigten ihn in einer gemeinsamen Erklärung: «In diesem Unternehmen haben wir uns immer als Teil einer Familie gefühlt. Heute spüren wir mit tiefer Bewegung die Lücke, die derjenige hinterlässt, der diese Familie gegründet und mit Vision, Leidenschaft und Hingabe aufgebaut hat.»

Es dauerte nicht lange, bis die traurige Meldung in der Welt der Prominenz die Runde gemacht hat. Michelle Hunziker (48) postet in ihrer Instagram-Story ein gebrochenes Herz auf schwarzem Hintergrund.

Die Trauerfeier für Giorgio Armani wird am 6. und 7. September in Mailand stattfinden. Gemäss seinem ausdrücklichen Wunsch wird die Beerdigung im privaten Rahmen abgehalten.

Mit Mode zum Milliardär

Sein Modeunternehmen gründete Giorgio Armani 1975 – bis heute werden weltweit über 2000 Armani-Geschäfte in 60 Ländern betrieben. Bis zum Schluss war er der alleinige Besitzer der Firma Giorgio Armani SpA. So viel Geschäftssinn machte Armani reich. Mit einem Vermögen von über 12 Milliarden Euro gehörte Giorgio Armani zu den reichsten Italienern.

Giorgio Armanis Partner Sergio Galeotti war massgeblich am Aufbau des Modeimperiums beteiligt, doch er starb mit nur 40 Jahren in Mailand. Die Presse schrieb damals, er sei an einem Herzinfarkt verstorben, um die Angelegenheit diskret zu behandeln. Tatsächlich vertarb Galeotti an Aids, wie Armani später sagte. «Als Sergio starb, starb ein Teil von mir», erinnert sich Armani in einem Interview.