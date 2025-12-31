Der US-Schauspieler Isiah Whitlock Jr., bekannt aus den Serien «The Wire» und «Veep», ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Darum gehts US-Schauspieler Isiah Whitlock Jr. starb 2025 mit 71 Jahren

Berühmt für die Rolle des Clay Davis in «The Wire»

Der US-Schauspieler Isiah Whitlock Jr. ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Sein Manager Brian Liebman gab den. Tod von Whitlock Jr. am Dienstag bekannt. Whitlock prägte insbesondere die HBO-Serien «The Wire» und «Veep», in denen er durch seine Darstellung und markante Stimme zu einem Publikumsliebling wurde.

«Mit tiefster Trauer teile ich den Tod meines lieben Freundes und Klienten Isiah Whitlock Jr. mit. Wer ihn kannte, liebte ihn. Ein brillanter Schauspieler und ein noch besserer Mensch», schreibt Liebman auf Instagram. Isiah Whitlock Jr. werde ihm «sehr, sehr fehlen. Über die Todesursache ist lediglich bekannt, dass er nach «kurzer Krankheit» friedlich gestorben sein soll.

Facettenreicher Schauspieler vor der Kamera und auf der Bühne

In «The Wire» spielte Whitlock die Rolle des korrupten und zugleich charismatischen Politikers Clay Davis. Seine Darbietung, insbesondere sein berühmtes, gedehntes «Sheeeeit», zählt zu den ikonischsten Momenten der Serie. Die Figur des Clay Davis wurde über mehrere Staffeln hinweg zum Sinnbild für politische Machenschaften und institutionelle Korruption, was den realistischen Charakter der Serie unterstrich.

Später zeigte Whitlock in der Polit-Satire «Veep» eine neue Facette. Als Senator Roger Furlong überzeugte er mit einer lauten, vulgären und humorvollen Darstellung, die erneut sein exzellentes Gespür für Timing und Sprachwitz offenbarte. Diese Rolle brachte ihm ein neues Publikum und bewies seine Vielseitigkeit als Schauspieler.

Neben seinem Erfolg im Fernsehen war Whitlock auch ein gefragter Darsteller auf der Theaterbühne und in zahlreichen Kinofilmen wie beispielsweise «GoodFellas», «Zimmer 1408» und «BlacKkKlansman».