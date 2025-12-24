DE
FR
Abonnieren

Spielte Commissario Brunetti in «Donna Leon»
Uwe Kockisch (†81) ist tot

Der Schauspieler Uwe Kockisch ist am Montagabend in einem Krankenhaus in Madrid gestorben. Der Deutsche, der unter Lungenkrebs litt, wurde 81 Jahre alt.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Kommentieren
1/6
Von 2003 bis 2019 spielte Kockisch in der ARD-Krimiserie «Donna Leon» den Commissario Guido Brunetti.
RMS_Portrait_AUTOR_441.JPG
Saskia SchärRedaktorin People

Schauspieler Uwe Kockisch, der durch seine Rolle als Commissario Brunetti grosse Bekanntheit erlangte, ist tot. Er verstarb am Montag im Alter von 81 Jahren in einem Spital in Madrid. Er erlag einer Lungenkrebs-Erkrankung, wie die Tageszeitung «junge Welt» aus dem Familienkreis des Schauspielers erfahren haben will. Seine Agentur bestätigte die Meldung unter Berufung auf seine Frau später auch der Deutschen Presse-Agentur.

Uwe Kockisch wurde 1944 in Cottbus geboren, wollte 1961 aus der DDR fliehen, wurde jedoch erwischt und sass deshalb zeitweise in Haft. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin. Seit den 1970er-Jahren war Kockisch nicht nur in zahlreichen Film- und TV-Projekten zu sehen, sondern spielte auch auf verschiedenen Theaterbühnen. Zu seinen bekanntesten Rollen gehört der Commissario Guido Brunetti in der ARD-Krimireihe «Donna Leon», den er von 2003 bis 2019 verkörperte, sowie der Stasi-Offizier Hans Kuper in der ARD-Serie «Weissensee». Für letzteres erhielt er 2011 den Deutschen Fernsehpreis.

Auch diese Stars sind kürzlich verstorben
«Ich glaube, mein eigener Sohn könnte mir wehtun»
Mit Video
«Habe Angst vor meinem Sohn»
Warum Nick Reiner vor dem Mord unberechenbar war
Die Geschichte hinter Chris Reas (†74) Weihnachts-Hit
Mit Video
Singend mit der Frau im Stau
Die Geschichte hinter Chris Reas (†74) Weihnachts-Hit
Schauspieler James Ransone stirbt mit nur 46 Jahren
Star aus «The Wire»
Schauspieler James Ransone stirbt mit nur 46 Jahren
Schauspieler Rolf Becker stirbt mit 90 Jahren
Update folgt
«In aller Freundschaft»-Star
Schauspieler Rolf Becker stirbt mit 90 Jahren

Auswanderung in den warmen Süden

Mit seiner zweiten Ehefrau lebte Kockisch seit 2009 in Madrid. 2019, in dem Jahr, als er das letzte Mal als Commissario Brunetti die Kriminalfälle in der Lagungenstadt Venedig aufklärte, verriet er der «Bild»-Zeitung, dass er mit seiner Frau in eben jene Stadt ziehen wolle und das Serien-Aus daher einfacher zu verkraften sei. «Ich habe keinen Abschiedsschmerz, weil wir, meine Frau und ich, nach Venedig ziehen wollen! Ich bin nicht in Trauer, es war eine gute Zeit. Eine Tür geht zu, eine andere geht auf». Der Umzug wäre für 2020 geplant gewesen. Womöglich kam ihnen allerdings die Corona-Pandemie in die Quere, weshalb Kockisch schlussendlich in Madrid und nicht in jener Stadt verstarb, die ihn beruflich während so vieler Jahre ein zweites Zuhause bot.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen