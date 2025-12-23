Chris Rea ist im Alter von 74 Jahren gestorben, sein Weihnachtssong lebt weiter. «Ich stand mit meiner Frau im Stau – da fing ich einfach an zu singen.»

Seit den 1980er-Jahren war Chris Rea (†74) in der Weihnachtszeit ein ständiger Begleiter für alle, die gerne Weihnachtslieder hören. Wer sich in der besinnlichen Zeit auf den Weg zu seinen Liebsten machte, den traf dieser Song wohl besonders ins Herz.

Chris Rea ist nun für immer verstummt, doch in seinen Songs lebt er weiter – vor allem in der Weihnachtszeit. Dass «Driving Home for Christmas» dabei von der ganz eigenen Erfahrungen des Briten spricht, dürfte den wenigsten bekannt sein.

Song ist dem Stau zu Weihnachten zu verdanken

Es ist Ende der 1970er zur Weihnachtszeit, als Chris Rea von seiner Frau in London abgeholt wird. «Das war billiger als mit dem Zug zu fahren. Aber es war ein furchtbarer Verkehr in der Stadt. Wir gerieten in einen Stau. Um mich herum sah ich all diese schlecht gelaunten Typen in ihren Autos. Und da fing ich einfach an zu singen», erinnerte er sich einst in einem Interview mit der BBC.

Während er mit seiner Frau Joan damals davon träumt, in die Gesichter seiner Liebsten zu blicken, leuchten ihm zu diesem Zeitpunkt nur die Rücklichter der anderen Autos entgegen. Chris Rea gibt die Hoffnung nicht auf, singt davon, dass der Stau sich bald auflösen werde und er und seine Frau freie Fahrt hätten: «But soon there'll be a freeway».

Rea wollte eigentlich nie einen Weihnachtssong aufnehmen

Er beginnt, den Text aufzuschreiben, immer wieder beim schummrigen Licht der Strassenlaternen greift Rea zum Stift. Daheim angekommen landete der Songtext jedoch zunächst in einer Kiste und wäre beinahe dort verstaubt. Rea wollte keinen Weihnachtssong aufnehmen, sah sich doch als «ernsthafter Musiker». Acht Jahre sollte es dauern, bis Rea wieder zu dem Blatt greift, auf das er in einer kalten Winternacht im Auto einen Songtext kritzelte. Als ein Kollege und er eine Melodie dazu entwickelten, wurde das Lied aufgenommen. «Ich kehrte zu meiner Kiste zurück, und die Worte (...) passten perfekt», erinnerte sich Rea.

1986 wurde der Song als Weihnachtslied neu arrangiert und begleitet uns seither durch die Weihnachtszeit.