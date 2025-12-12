Schauspieler Rolf Becker stirbt mit 90 Jahren

Saskia Schär Redaktorin People

Rolf Becker starb am Freitag in seiner Wahlheimat Hamburg im Alter von 90 Jahren, wie St.-Pauli-Pastor Sieghard Wilm gegenüber dem NDR bestätigt. Der Schauspieler verstarb in einem Hospiz. Becker war seit 2006 in der ARD-Serie «In aller Freundschaft» zu sehen, verkörperte dort den Cafeteria-Betreiber Otto Stein.

Seine Karriere startete der 1935 in Leipzig geborene Becker an den Münchner Kammerspielen, war seit den frühen 1960er-Jahren in über 200 TV- und Filmproduktionen beteiligt, arbeitete zudem auch als Synchron- und Hörspielsprecher. Ein Jugendtraum war die Schauspielerei nicht, sondern mehr eine Folge des Krieges, wie er einst dem NDR erklärte. «Ich war zehn, als der Krieg zu Ende war. Dann begann mit der Bewusstwerdung, sage ich mal, so ab der Pubertät, das Bedürfnis zu kapieren, was läuft da und auch das Darübernachdenken, wie richtet man eine Welt ein, in der das nicht wieder vorkommt? Dadurch kam dann die Beschäftigung mit der Literatur, vor allem mit der ausländischen Literatur, dann die Kontakte zu Schauspielern am Bremer Theater und so bin ich dann da reingewachsen und reingeschliddert.»

Gemeinsame Arbeit mit zwei seiner Kinder

Rolf Becker hinterlässt Ehefrau Sylvia Wemper (71), mit der er seit 1980 verheiratet war, so wie insgesamt fünf Kinder. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Monika Hansen, die im Juni dieses Jahres starb, stammen Ben (60) und Meret Becker (56). Beide sind in die Fussstapfen ihres Vaters getreten. Mit Sohn Ben stand er 2022 erstmals gemeinsam vor der Kamera, dies in der ARD-Serie «In aller Freundschaft». Mit Tochter Meret arbeitete er gemeinsam in der «Tatort»-Folge «Ein Paar Worte nach Mitternacht» (2020). Gemeinsam mit Ehefrau Sylvia Wemper hat Becker zudem drei weitere Söhne.