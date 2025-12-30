Darum gehts
- Fanny Biascamano starb mit 46 Jahren am 28. Dezember 2025
- Sie vertrat 1997 Frankreich beim Eurovision Song Contest mit Platz sieben
- Ihr Lied 'Sentiments Songes' erhielt die Höchstpunktzahl aus drei Ländern
Die Sängerin Fanny Biascamano ist im Alter von 46 Jahren gestorben. 1997 erreichte die damals 18-Jährige den siebten Platz beim Eurovision Song Contest in Dublin und sang sich mit dem Song «Sentiments Songes» in die Herzen des Publikums. Estland, Norwegen und Polen gaben der jungen Frau damals sogar die Höchstpunktzahl.
Die Zeitung «Midi Libre» schreibt, dass Biascamano am 27. Dezember nach langwieriger Krankheit starb. Die Familie der Sängerin bestätigt dies auf Social Media. «Sète trauert. Familie, Verwandte und Freunde sind sehr traurig, euch mitzuteilen, dass Fanny letzte Nacht von uns gegangen ist.» Woran Biascamano litt, ist nicht bekannt.
Karriere begann mit nur 12 Jahren
Fanny Biascamano begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren. Im Jahr 1991, im Alter von nur zwölf Jahren, trat sie in der französischen Fernsehsendung «Sacrée soirée» auf TF1 auf. Sie präsentierte eine Rock-Version von Edith Piafs «L'homme à la moto», die sich als grosser Erfolg herausstellte. Die Single erreichte den siebten Platz in den französischen Charts und machte sie landesweit bekannt.
Die Nachricht von ihrem Tod löste in ihrer Heimatstadt Sète und weit darüber hinaus grosse Trauer aus. Freunde, Familie und Fans äussern ihre Anteilnahme. «Eine grossartige Künstlerin … Viel zu früh gegangen», ist in zahlreichen Kommentaren zu lesen. Unter einem Beitrag des deutschen ESC-Fanclubs OGAE Germany schreibt ein Nutzer: «Das ist traurig. Ihr Auftritt beim ESC ist einer meiner All-Times.» Auch auf der Plattform ESCToday fanden sich Kommentare wie: «Zu jung, um zu sterben» und «Für mich wird ihr Eurovision-Beitrag ‹Sentiments Songes› einer der besten Songs aus Frankreich bleiben. So ein schönes Lied!»
https://www.youtube.com/watch?v=E08ACfE84g8&t=67s
Viele Menschen erinnern sich an persönliche Begegnungen mit Fanny Biascamano. Ein besonders bewegender Kommentar beschreibt eine Erinnerung an die 1990er-Jahre, als die Sängerin in den Ferien in einem Restaurant in Marseille auftrat und mit ihrer Interpretation von «L'homme à la moto» zahlreiche Menschen berührte. «Das ist eine Familienerinnerung, die sich in mein Gedächtnis eingeprägt hat. Sie hatte meine Eltern und so viele andere zutiefst bewegt … Möge sie in Frieden ruhen.»