Traurige Nachrichten aus Deutschland. Wie der «Stern» berichtet, ist der Filmemacher Rosa von Praunheim im Alter von 83 Jahren gestorben.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der bekannte deutsche Filmemacher Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren in Berlin verstorben, wie der «Stern» erfahren hat. Von Praunheim galt als Ikone der LGBTQIA+-Bewegung und hatte erst kürzlich seinen langjährigen Partner Oliver Sechting geheiratet.

Von Praunheim hinterlässt ein bedeutendes filmisches Erbe, das die Schwulen- und Lesbenbewegung in Deutschland massgeblich beeinflusst hat. Besonders sein Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt» aus dem Jahr 1971 gilt als wegweisend für die LGBTQIA+-Community.

Er outete Hape Kerkeling

Mit dem Werk legte er den Grundstein für eine offenere gesellschaftliche Diskussion über Homosexualität in der Bundesrepublik. Kontrovers wurde von Praunheim 1991, als er in einer Fernsehsendung indirekt die Homosexualität von Hape Kerkeling und Alfred Biolek thematisierte. Die Aktion sorgte für erhebliches Aufsehen in der Öffentlichkeit.