Darum gehts Catherine O'Hara starb an Lungenembolie, bestätigt am 9. Februar 2026

Todesursache war ein Blutgerinnsel, Darmkrebs als Grunderkrankung genannt

Die Schauspielerin Catherine O'Hara (†71) ist an den Folgen einer Lungenembolie gestorben. Dies hat das Los Angeles County Medical Examiner's Office am Montag bekannt gegeben, wie «TMZ» berichtet. Die unmittelbare Todesursache war ein Blutgerinnsel in der Lunge, während Darmkrebs als zugrundeliegende Erkrankung aufgeführt wird.

Laut Todesbescheinigung wurde O'Hara eingeäschert, ihre Asche ging an ihren Ehemann Robert «Bo» Welch. TMZ hatte bereits Ende Januar berichtet, dass die 71-Jährige in ernstem Zustand ins Spital eingeliefert wurde. Rettungskräfte meldeten damals Atemprobleme.

Zweifache Emmy-Gewinnerin

Catherine O'Hara war eine gefeierte Schauspielerin, bekannt für ihre Rollen in ikonischen Filmen und Serien. Sie spielte in «Schitt's Creek», «Beetlejuice» und verkörperte in den ersten beiden «Home Alone»-Filmen die Mutter von Macaulay Culkin. Zuletzt wurde sie für ihre Arbeit an der Apple TV+ Serie «The Studio» an der Seite von Seth Rogen für einen Emmy nominiert. Im Laufe ihrer Karriere gewann sie zahlreiche Preise, darunter zwei Emmys, zwei SAG Awards und einen Golden Globe.