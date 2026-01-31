Hollywood trauert: Gestern verstarb die Schauspielerin Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren. Auch «Kevin – Allein zu Haus»-Star Macaulay Culkin verabschiedet sich auf liebevolle wie herzzerreissende Weise von seiner Film-Mutter.

Darum gehts Catherine O'Hara (71), bekannt aus «Kevin - Allein zu Haus», verstorben

Macaulay Culkin postet rührende Collage und Abschiedsworte auf Instagram

O'Hara spielte 1990 Kate McCallister, 2024 erneut in «Beetlejuice»-Fortsetzung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Kurz nachdem die traurige Nachricht über den Tod von «Kevin – Allein zu Haus»-Schauspielerin Catherine O'Hara (1954-2026) bekannt wurde, hat sich Macaulay Culkin (45), ihr wohl berühmtestes Leinwand-Kind, auf Social Media zu Wort gemeldet.

Der einstige Kinderstar postete eine bittersüsse Bild-Collage auf Instagram. Sie zeigt eine gemeinsame Szene aus dem über 35 Jahre alten Weihnachtsklassiker «Kevin – Allein zu Haus» und stellte ihr eine extrem ähnliche Aufnahme der beiden im Erwachsenenalter entgegen, die 2023 entstanden war – damals hatte Culkin im Beisein von O'Hara seinen Stern auf dem Walk of Fame enthüllt.

«Ich wollte noch so viel mehr sagen»

Als wäre die Bildkomposition nicht schon herzzerreissend genug, schrieb der Schauspieler rührende Worte an die verstorbene Schauspielerin, die ihm über drei Jahrzehnte lang eine gute Freundin war: «Mama. Ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.»

In den Kommentaren teilt man seinen Schmerz. «Du hast sie so stolz gemacht. Ich bin sicher, du wirst sie auch in Zukunft stolz machen. Es tut mir so unendlich leid», schreibt ein User. «Ein Teil unserer Kindheit wurde heute zerstört», schreibt ein weiterer niedergeschlagen. Es häufen sich Kommentare wie dieser: «Mein Herz ist gebrochen. Catherine O'Hara war meine Kindheit. Ich schaue die ersten zwei Kevin-Filme jedes Jahr an Weihnachten.»

Viele von O'Haras Hollywood-Kollegen trauern nun um die verstorbene Schauspielerin – darunter Tim Burton (67), der Regisseur von «Beetlejuice», einem ihrer ersten Filme. Er postet auf Instagram ein Bild mit ihr, das wohl am Set des Remakes «Beetlejuice, Beetlejuice» (2024) entstanden ist: «Catherine, ich liebe dich. Dieses Bild zeigt, wie viel Licht du uns allen gegeben hast. Du warst ein besonderer Teil meines Lebens.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

O'Hara war vielen ein Licht

Meryl Streep (76) teilt diese berührenden Worte in einem Statement: «Catherine O'Hara brachte Liebe und Licht in unsere Welt, durch ihr kluges Mitgefühl für die Gruppe von Exzentrikern, die sie darstellte.» Auch Sänger Michael Bublé (50) teilt seine Trauer in einem Post. «Catherine O'Hara war einmalig. Ein seltenes Licht in dieser Welt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schauspieler Pedro Pascal (50), der gemeinsam mit ihr in der Serie «The Last of Us» spielte, schreibt: «Unendlich dankbar. Es gibt jetzt weniger Licht in meinem Leben.» Auch «Breaking Bad»-Darsteller Bryan Cranston (69) widmet ihr einen Post: «Catherine O'Hara war eine geniale Komödiantin und ein wunderbarer Mensch. Ich habe sie verehrt. Sie war brilliant und voller Freude. Ich werde dich vermissen. Bring sie im Himmel zum Lachen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

US-Medien hatten am 30. Januar über den Tod von Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren berichtet. Dem «People»-Magazin gegenüber habe der Manager der Schauspielerin bestätigt, dass die Meldungen der Wahrheit entsprechen und O'Hara verstorben sei. Über die Todesumstände wurde bislang noch nichts mitgeteilt.

Die gestresste bis exzentrische Leinwand-Mutter

O'Hara hatte 1990 die gestresste Mutter Kate McCallister verkörpert, die in «Kevin – Allein zu Haus» ihren Sohn versehentlich zu Hause vergisst. Den Part übernahm sie auch in der Fortsetzung «Kevin – Allein in New York» von 1992.

Es war nicht ihre erste Rolle als ikonische Mutter: Bereits zwei Jahre zuvor hatte sie in Tim Burtons Kultfilm «Beetlejuice» Delia Deetz gespielt, die exzentrische Stiefmutter von Lydia, gespielt von Winona Ryder. 2024 kehrte sie für die Fortsetzung «Beetlejuice Beetlejuice» in diese Rolle zurück. Zuletzt war O'Hara 2025 in der düsteren HBO-Endzeitserie «The Last of Us» in einer Gastrolle zu sehen.