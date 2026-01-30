Durch ihre Rolle als Mutter von Kevin im Weihnachtsklassiker «Kevin allein zu Haus» wurde sie weltberühmt. Am Freitag ist sie im Alter von 71 Jahren verstorben. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Darum gehts Schauspielerin Catherine O'Hara (71) ist verstorben, Manager bestätigt am Freitag

Bekannt als Moira Rose in «Schitt's Creek», gewann 2020 Emmy

Spielte in 80 Folgen der Serie und Filmen wie «Beetlejuice»

Als Mutter von Macaulay Culkin (45) in «Kevin allein zu Haus» lernte die ganze Welt sie kennen. Nun ist die US-amerikanische Schauspielerin und Drehbuchautorin Catherine O'Hara mit 71 Jahren verstorben. Das bestätigte ihr Manager am Freitag. Die genauen Umstände ihres Todes sind bislang nicht bekannt.

Während ihrer Karriere brillierte O'Hara später unter anderem als Moira Rose in achzig Folgen des Serienhits «Schitt's Creek». Dafür bekam sie 2020 sogar einen Emmy. Es war ihr zweiter Emmy nach 1982, als sie für ihren Beitrag zur Comedy-Serie «SCTV Network 90» ausgezeichnet wurde.

O'Hara spielte in zahlreichen Filmproduktionen mit, darunter «Wo die wilden Kerle wohnen» und (2009) und Tim Burton's (67) Horror-Komödie «Beetlejuice» (1988), sowie im späteren Remake «Beetlejuice Beetlejuice» (2024).

Die gebürtige Kanadierin sagte 2021 gegenüber «The Guardian»: «Ich fühle mich immer zu Charakteren hingezogen, die keine Ahnung haben, welchen Eindruck sie auf andere Menschen machen.» Weiter: «Wir alle leiden unter Wahnvorstellungen, und ich liebe das an uns Menschen und ich liebe es, das zu spielen.»

O’Hara war kürzlich in der preisgekrönten Comedy-Serie «The Studio» zu sehen.



