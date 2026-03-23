Only-Fans-Chef Leonid Radvinsky ist tot

Leonid Radvinsky, Eigentümer der Erotikplattform OnlyFans, ist an Krebs gestorben. Er wurde nur 43 Jahre alt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Milliardär Leonid Radvinsky stirbt mit 43 Jahren an Krebs

Radvinsky machte OnlyFans zum weltweiten kulturellen Phänomen

2018 erwarb er Mehrheitsanteil der Plattform und revolutionierte Pornoindustrie War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Der Milliardär und Eigentümer der Plattform OnlyFans, Leonid Radvinsky, ist tot. Das in London ansässige Unternehmen bestätigte am Montag, dass Radvinsky im Alter von 43 Jahren an Krebs gestorben ist.

«Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von Leo Radvinsky bekannt. Leo ist nach langem Kampf gegen den Krebs friedlich verstorben», heisst es in einer Stellungnahme gegenüber «Bloomberg». Weiter hiess es, die Familie bitte in dieser schweren Zeit um Wahrung ihrer Privatsphäre.

Radvinsky hatte 2018 die Mehrheitsbeteiligung an OnlyFans übernommen und die Plattform zu einem kulturellen Phänomen ausgebaut. Insbesondere veränderte sie die Pornoindustrie grundlegend, indem sie es Urhebern ermöglichte, direkt Einnahmen mit ihren Inhalten zu erzielen.