Die bekannte Beziehungscoach Esther Bischofberger ist tot. Die 66-Jährige, bekannt aus der SRF-Dating-Serie «Alone Together», starb am Freitag im Hospiz Winterthur nach einem langen Kampf gegen den Krebs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Esther Bischofberger, bekannt aus SRF-Sendung, stirbt mit 66 Jahren in Winterthur

Sie überlebte bereits einmal Brustkrebs und setzte auf Naturheilverfahren

2003 Diagnose Krebs, Rückkehr 2014, Ärzte gaben ihr nur ein Jahr

Silja Anders Redaktorin People

Der plötzliche Tod von Esther Bischofberger sorgt für Bestürzung. Die 66-jährige Beziehungscoach, bekannt aus der SRF-Dating-Sendung «Alone Together», ist am Freitag verstorben, wie aus einer Todesanzeige hervorgeht. Ihre Familie bestätigt, dass sie die letzten Wochen ihres Lebens im Hospiz Pallistella in Winterthur ZH verbrachte, wo sie liebevoll und respektvoll betreut wurde.

Bischofberger hinterlässt einen erwachsenen Sohn und eine Enkelin. «Die Leuchtkraft Deines Wesens, Deine klare, kraftvolle und so charismatische Persönlichkeit waren uns ein Leben lang eine grosse Inspiration», heisst es in der Todesanzeige, die Angehörige und Freunde gemeinsam verfasst haben.

Bereits 2003 mit Krebs diagnostiziert

Bereits 2003 erhielt die studierte Mathematikerin und Biologin die Diagnose Brustkrebs. Damals war sie 43 Jahre alt. Im Interview mit Radio SRF im Jahr 2016 sprach sie offen über ihren Umgang mit der Krankheit und erzählte, wie sie nach der Tumoroperation auf eine Chemotherapie verzichtete. Stattdessen liess sie sich von einer Ärztin mit Fokus auf chinesische Medizin begleiten. Der Krebs verschwand vorübergehend, kehrte jedoch 2014 zurück. Dies brachte Bischofberger erneut dazu, ihr Leben zu überdenken. Sie trennte sich von ihrem damaligen Partner und setzte fortan auf Achtsamkeit und Selbstfürsorge. «Ich sage viel Nein, bin viel lieber auf der Alp und in der Natur als in St. Tropez und dann auch nur noch in der Zwischensaison», erklärte sie einst.

Im Februar 2025 sprach sie in der SRF-Sendung «Persönlich» über ihren 21 Jahre dauernden Kampf gegen den Krebs. «Ich habe 21 Jahre die schreckliche Diagnose überlebt», sagte sie damals. Ärzte hatten ihr ursprünglich nur noch ein Jahr gegeben. Dennoch bewahrte sie eine positive Einstellung: «Ich bin ein sehr glücklicher Mensch und zufrieden. Das Ganze hat etwas den Schrecken verloren.»

«Alone Together» machte sie schweizweit bekannt

Mit ihrer Teilnahme an der SRF-Dating-Serie «Alone Together» wurde Bischofberger schweizweit bekannt. Gemeinsam mit der Psychologin Caroline Fux stellte sie in der Sendung Paare anhand ihrer Persönlichkeiten zusammen und begleitete Singles auf der Suche nach der grossen Liebe.

Gegenüber Blick erklärt das SRF, wie es mit der zweiten Staffel von «Alone Together» nun weitergeht: «Wir bedauern den Tod von Esther Bischofberger sehr und sprechen ihrer Familie unser tiefes Mitgefühl aus. Auch in der zweiten Staffel, die im Sommer 2025 gedreht wurde, war sie als Expertin mit dabei. Die Ausstrahlung der zweiten Staffel von ‹Alone Together› ab dem 19. Juni 2026 erfolgt in Absprache mit den Angehörigen, die dem Vorgehen zugestimmt haben. Der Tod von Esther Bischofberger wird in der Sendung in angemessener Form berücksichtigt; am Ende der ersten Folge von Staffel 2 wird eine Gedenktafel eingeblendet. Weitere inhaltliche Thematisierungen finden aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie nicht statt.»



