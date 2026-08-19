Hayden Panettieres (†36) Mutter macht Ex schwere Vorwürfe

Nach dem plötzlichen Tod von US-Schauspielerin Hayden Panettiere (†36) bricht ihre Mutter Lesley Vogel das Schweigen. Sie erhebt schwere Vorwürfe gegen den On-Off-Freund ihrer Tochter, Brian Hickerson, der bei ihrem Tod anwesend war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 in Greenville, USA

Ihre Mutter kritisiert Partner Brian Hickerson, bekannt für Missbrauchsvorwürfe

Hickerson verbrachte 2021 45 Tage im Gefängnis wegen häuslicher Gewalt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach dem überraschenden Tod von «Heroes»-Star Hayden Panettiere am 16. August 2026 hat sich ihre Mutter Lesley Vogel (70) erstmals öffentlich geäussert. In einem Interview mit NBC News macht sie deutlich, was sie und die Familie von Panettieres Partner Brian Hickerson hielten, der im selben Loft in Greenville (South Carolina) war, als die Notärzte eintrafen: «Diese Person in ihrem Leben, die wir schon seit geraumer Zeit loszuwerden versuchten, war bei ihrem Tod bei ihr, und das war Brian Hickerson.»

Die Beziehung zwischen Panettiere und Hickerson, die 2018 begann, war jahrelang von Gewalt- und Missbrauchsvorwürfen geprägt. 2021 wurde Hickerson wegen häuslicher Gewalt verurteilt und verbrachte 45 Tage im Gefängnis.

0:56 Nach Gewalt-Attacken: Hayden Panettiere zeigt ihren Ex Brian Hickerson an

Vogel betont nun die tiefe Sorge der Familie, die sie und ihr Exmann wegen Hickerson offenbar schon seit längerer Zeit hatten. Vogel schliesst nicht aus, nach Rücksprache mit den Ermittlern eigene Schritte zu unternehmen: «Stand jetzt leite ich keine private Untersuchung ein. Das könnte sich noch ändern (...). Ich habe das Gefühl, dass ich ihr das schulde.»

«Falschen Weg eingeschlagen»

Gleichzeitig blickte Vogel auf das schwierige Leben ihrer Tochter in der Unterhaltungsbranche zurück. Panettiere hatte bereits als Kleinkind mit der Schauspielerei begonnen. «Ich denke, Hayden war eine erstaunlich talentierte Person in so vielen Bereichen, und ich denke, für junge Menschen, die in der Unterhaltungsindustrie aufwachsen, ist es ein Kampf und eine sehr herausfordernde Branche, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie leider den falschen Weg einschlagen», so Vogel.

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter war bis zuletzt kompliziert. Zuletzt hatten beide im Oktober telefonisch gesprochen und danach nur noch SMS ausgetauscht. Trost findet die trauernde Mutter nun im Gedanken an ihren 2023 verstorbenen Sohn Jansen: «Ich fühle einfach, dass sie bei ihrem Bruder ist und sie in Frieden sind.»