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Traurige Schicksale
Diese Kinderstars starben vor 40

Der Tod von Hayden Panettiere erinnert schmerzlich daran, wie viele Stars aus den frühen 2000ern schon vor ihrem 40. Geburtstag gestorben sind. Blick zeigt dir zehn solcher Schicksale.
Publiziert: vor 38 Minuten
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Ist viel zu früh gestorben: Hayden Panettiere.
Foto: AP Photo/Matt Sayles

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 an Überdosis
  • Daveigh Chase mit 35 verstorben, Ursache laut Autopsie: Aids
  • Aaron Carter ertrank 2022 in Badewanne unter Drogeneinfluss
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Fynn MüllerPeople-Redaktor

Hayden Panettiere (1989–2026)

Bekannt wurde sie schon mit vier Jahren in «Guiding Light», später eroberte sie mit «Remember the Titans», «Bring It On» und «Ice Princess» die Kinos und mit «Heroes» sowie «Nashville» das Fernsehen. 2022 sprach Panettiere offen über ihre Sucht nach Opioiden und Alkohol: «Ich war ganz oben und habe alles ruiniert.» Am 16. August 2026 bestätigte ihr Vater ihren Tod. Sie starb offenbar an einer Überdosis.

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Daveigh Chase (1990-2026)

Ihre Stimme kennt man aus «Lilo & Stitch», ihr Gesicht aus dem Horrorfilm «The Ring», wo sie die unheimliche Samara Morgan verkörperte. Am 16. Juni 2026 starb Daveigh Chase im Alter von 35 Jahren. Als Todesursache gab der Gerichtsmediziner Aids an. Eine HIV-Übertragung findet in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt. Als massgebliche Begleitbedingung wird im Autopsiebericht ein chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen genannt.

Daveigh Chase starb im Alter von 35 Jahren.
Foto: Getty Images

Aaron Carter (1987-2022)

Der jüngere Bruder von Backstreet-Boy Nick Carter feierte schon als Teenager Hits wie «Aaron's Party (Come and Get It)». Jahrzehntelang kämpfte er öffentlich gegen Sucht und psychische Probleme. Am 5. November 2022 wurde er tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Der Gerichtsmediziner stellte später fest: Er ertrank in der Badewanne, nachdem er unter dem Einfluss von Drogen handlungsunfähig geworden war. Aaron Carter wurde 34 Jahre alt.

Aaron Carter starb im Alter von 34 Jahren.
Foto: Getty Images

River Phoenix (1970-1993)

Der ältere Bruder von Joaquin Phoenix galt als eines der grössten Talente seiner Generation. Den Durchbruch schaffte er mit «Stand by Me», danach folgten Rollen wie der junge Indiana Jones in «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» und «My Private Idaho». Am 31. Oktober 1993 brach River Phoenix vor dem Nachtclub Viper Room in West Hollywood zusammen, nachdem er einen Speedball – einen Mix aus Heroin und Kokain – genommen hatte. River Phoenix wurde nur 23 Jahre alt.

River Phoenix starb im Alter von 23 Jahren.
Foto: Getty Images

Michelle Trachtenberg (1985-2025)

Sie spielte an der Seite von Hayden Panettiere in «Ice Princess» und wurde durch «Buffy the Vampire Slayer» sowie ihre Rolle als Georgina Sparks in «Gossip Girl» zum Star. Am 26. Februar 2025 wurde sie leblos aufgefunden. Laut Gerichtsmedizin starb der «Buffy»-Star an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes. Der Tod wurde als natürlich eingestuft. Michelle Trachtenberg wurde 39 Jahre alt.

Michelle Trachtenberg starb im Alter von 39 Jahren.
Foto: FilmMagic

Cameron Boyce (1999-2019)

Als Carlos eroberte er in der «Descendants»-Reihe die Herzen einer ganzen Generation, zuvor war er in «Kindsköpfe» und «Kindsköpfe 2» zu sehen. Am 7. Juli 2019 starb er im Schlaf an einem epileptischen Anfall. Cameron Boyce wurde nur 20 Jahre alt.

Cameron Boyce starb im Alter von 20 Jahren.
Foto: AFP

Anton Yelchin (1989-2016)

Vom Kinderdarsteller in «Emergency Room» wurde er zum Kinostar in den «Star Trek»-Filmen und «Terminator Salvation». Am 19. Juni 2016 kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben: Sein Jeep rollte rückwärts und klemmte ihn gegen das Einfahrtstor seines Hauses. Anton Yelchin wurde 27 Jahre alt.

Anton Yelchin starb im Alter von 27 Jahren.
Foto: Getty Images

Sawyer Sweeten (1995-2015)

Als Kind spielte er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Sullivan einen der Söhne von Ray Romano in «Alle lieben Raymond». Nach dem Ende der Serie 2005 zog sich die Familie aus der Öffentlichkeit zurück. Am 23. April 2015 nahm sich Sawyer Sweeten im Alter von nur 19 Jahren das Leben.

Sawyer Sweeter starb im Alter von 19 Jahren.
Foto: Jordan Strauss/Invision/AP


Lee Thompson Young (1984-2013)

Von 1998 bis 2001 spielte er die Titelrolle in Disneys «The Famous Jett Jackson», später war er in «Friday Night Lights» und «Rizzoli & Isles» zu sehen. Am 19. August 2013 starb Lee Thompson Young im Alter von 29 Jahren durch eine selbst zugefügte Schusswunde. Er hatte sich zuvor in Behandlung wegen Depressionen befunden.

Lee Thompson Young starb im Alter von 29 Jahren.
Foto: Rodrigo Varela/WireImage

Brad Renfro (1982-2008)

Mit elf Jahren feierte er an der Seite von Susan Sarandon in «Der Klient» sein Leinwanddebüt, es folgten Rollen in «Sleepers» und «Der Musterschüler». Renfros vielversprechende Karriere wurde zunehmend von Drogenproblemen und mehreren Verhaftungen überschattet. Am 15. Januar 2008 wurde er tot in seinem Apartment in Los Angeles gefunden. Brad Renfro starb an einer Überdosis Heroin im Alter von 25 Jahren.

Brad Renfro starb im Alter von 25 Jahren.
Foto: WireImage
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