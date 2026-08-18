Der Tod von Hayden Panettiere erinnert schmerzlich daran, wie viele Stars aus den frühen 2000ern schon vor ihrem 40. Geburtstag gestorben sind. Blick zeigt dir zehn solcher Schicksale.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hayden Panettiere starb am 16. August 2026 an Überdosis

Daveigh Chase mit 35 verstorben, Ursache laut Autopsie: Aids

Aaron Carter ertrank 2022 in Badewanne unter Drogeneinfluss

Fynn Müller People-Redaktor

Hayden Panettiere (1989–2026)

Bekannt wurde sie schon mit vier Jahren in «Guiding Light», später eroberte sie mit «Remember the Titans», «Bring It On» und «Ice Princess» die Kinos und mit «Heroes» sowie «Nashville» das Fernsehen. 2022 sprach Panettiere offen über ihre Sucht nach Opioiden und Alkohol: «Ich war ganz oben und habe alles ruiniert.» Am 16. August 2026 bestätigte ihr Vater ihren Tod. Sie starb offenbar an einer Überdosis.

Daveigh Chase (1990-2026)

Ihre Stimme kennt man aus «Lilo & Stitch», ihr Gesicht aus dem Horrorfilm «The Ring», wo sie die unheimliche Samara Morgan verkörperte. Am 16. Juni 2026 starb Daveigh Chase im Alter von 35 Jahren. Als Todesursache gab der Gerichtsmediziner Aids an. Eine HIV-Übertragung findet in den meisten Fällen bei ungeschütztem Sex oder Drogenkonsum statt. Als massgebliche Begleitbedingung wird im Autopsiebericht ein chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen genannt.

Aaron Carter (1987-2022)

Der jüngere Bruder von Backstreet-Boy Nick Carter feierte schon als Teenager Hits wie «Aaron's Party (Come and Get It)». Jahrzehntelang kämpfte er öffentlich gegen Sucht und psychische Probleme. Am 5. November 2022 wurde er tot in seinem Haus in Kalifornien gefunden. Der Gerichtsmediziner stellte später fest: Er ertrank in der Badewanne, nachdem er unter dem Einfluss von Drogen handlungsunfähig geworden war. Aaron Carter wurde 34 Jahre alt.

River Phoenix (1970-1993)

Der ältere Bruder von Joaquin Phoenix galt als eines der grössten Talente seiner Generation. Den Durchbruch schaffte er mit «Stand by Me», danach folgten Rollen wie der junge Indiana Jones in «Indiana Jones und der letzte Kreuzzug» und «My Private Idaho». Am 31. Oktober 1993 brach River Phoenix vor dem Nachtclub Viper Room in West Hollywood zusammen, nachdem er einen Speedball – einen Mix aus Heroin und Kokain – genommen hatte. River Phoenix wurde nur 23 Jahre alt.

Michelle Trachtenberg (1985-2025)

Sie spielte an der Seite von Hayden Panettiere in «Ice Princess» und wurde durch «Buffy the Vampire Slayer» sowie ihre Rolle als Georgina Sparks in «Gossip Girl» zum Star. Am 26. Februar 2025 wurde sie leblos aufgefunden. Laut Gerichtsmedizin starb der «Buffy»-Star an Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes. Der Tod wurde als natürlich eingestuft. Michelle Trachtenberg wurde 39 Jahre alt.

Cameron Boyce (1999-2019)

Als Carlos eroberte er in der «Descendants»-Reihe die Herzen einer ganzen Generation, zuvor war er in «Kindsköpfe» und «Kindsköpfe 2» zu sehen. Am 7. Juli 2019 starb er im Schlaf an einem epileptischen Anfall. Cameron Boyce wurde nur 20 Jahre alt.

Anton Yelchin (1989-2016)

Vom Kinderdarsteller in «Emergency Room» wurde er zum Kinostar in den «Star Trek»-Filmen und «Terminator Salvation». Am 19. Juni 2016 kam er bei einem tragischen Unfall ums Leben: Sein Jeep rollte rückwärts und klemmte ihn gegen das Einfahrtstor seines Hauses. Anton Yelchin wurde 27 Jahre alt.

Sawyer Sweeten (1995-2015)

Als Kind spielte er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Sullivan einen der Söhne von Ray Romano in «Alle lieben Raymond». Nach dem Ende der Serie 2005 zog sich die Familie aus der Öffentlichkeit zurück. Am 23. April 2015 nahm sich Sawyer Sweeten im Alter von nur 19 Jahren das Leben.





Lee Thompson Young (1984-2013)

Von 1998 bis 2001 spielte er die Titelrolle in Disneys «The Famous Jett Jackson», später war er in «Friday Night Lights» und «Rizzoli & Isles» zu sehen. Am 19. August 2013 starb Lee Thompson Young im Alter von 29 Jahren durch eine selbst zugefügte Schusswunde. Er hatte sich zuvor in Behandlung wegen Depressionen befunden.

Brad Renfro (1982-2008)

Mit elf Jahren feierte er an der Seite von Susan Sarandon in «Der Klient» sein Leinwanddebüt, es folgten Rollen in «Sleepers» und «Der Musterschüler». Renfros vielversprechende Karriere wurde zunehmend von Drogenproblemen und mehreren Verhaftungen überschattet. Am 15. Januar 2008 wurde er tot in seinem Apartment in Los Angeles gefunden. Brad Renfro starb an einer Überdosis Heroin im Alter von 25 Jahren.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

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