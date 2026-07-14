Sie lehrte uns in «The Ring» das Fürchten, nun endete ihr Leben in einer Tragödie. Daveigh Chase (†35) starb im Juni nach einem Absturz in die Obdachlosigkeit. Jetzt kommt raus: Der Ex-Kinderstar hinterlässt ein Vermögen von mindestens 400'000 Dollar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schauspielerin Daveigh Chase starb am 16. Juni 2026 mit 35 Jahren

Todesursache: Aids und chronischer Drogenkonsum, obdachlos in Skid Row gelebt

Hinterlässt 400'000 Dollar, Nachlassverfahren wegen fehlendem Testament eingeleitet

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Ihr Gesicht brannte sich einer ganzen Generation von Horror-Fans ins Gedächtnis ein. Als Grusel-Mädchen Samara krabbelte Daveigh Chase im Kult-Schocker «The Ring» aus dem Fernseher. Zudem lieh sie der Disney-Figur Lilo im Original von «Lilo & Stitch» ihre Stimme. Doch im wirklichen Leben durchlebte die Schauspielerin einen wahren Albtraum.

Am 16. Juni 2026 starb Chase im Alter von nur 35 Jahren in einem Spital in Los Angeles. Die Todesursache ist erschütternd: Laut Gerichtsmediziner erlag sie den Folgen von Aids. Zudem soll chronischer Drogenkonsum massgeblich zu ihrem körperlichen Verfall beigetragen haben. In den Monaten vor ihrem Tod war der einstige Hollywood-Liebling ganz unten angekommen und lebte Berichten zufolge obdachlos im berüchtigten Elendsviertel Skid Row in Downtown Los Angeles.

Ein Erbe ohne Erben?

Wie US-Medien unter Berufung auf neue Gerichtsdokumente berichten, war Chase zum Zeitpunkt ihres Todes zwar obdachlos, keineswegs aber mittellos. Sie hinterliess ein Privatvermögen in Höhe von rund 400'000 US-Dollar. Immobilien besass sie jedoch keine. Ausserdem habe Chase Nachzahlungen in Millionenhöhe aus ihrer Zeit als Kinderstar nie abgeholt.

Das Problem: Die Schauspielerin hat nie ein Testament verfasst. Sie war weder verheiratet noch hatte sie Kinder. Nun muss ein Gericht in einem Nachlassverfahren entscheiden, was mit dem Geld geschieht.

Kompliziertes Verfahren

Ihre Mutter, Cathy Chase, hat deshalb am 8. Juli beim Superior Court in Los Angeles einen Antrag auf Einsetzung als Nachlassverwalterin gestellt. Eine Anhörung ist für den 12. August angesetzt. Als nächste Angehörige gelten die Mutter sowie der Vater John Schwallier. Pikant: Cathy Chase gab an, die aktuelle Adresse des Vaters nicht zu kennen, was das rechtliche Verfahren verkomplizieren könnte.

Das Geld aus dem Nachlass darf vorerst nicht angerührt werden. Jeder Cent, der ausgegeben wird, bedarf einer strengen gerichtlichen Genehmigung. Es ist das letzte formelle Kapitel für einen einst so strahlenden Kinderstar, dessen Leben fernab des Hollywood-Glamours ein derart trauriges Ende nahm.