Mit 14 Jahren wurde Jamie Bell im Tanzfilm «Billy Elliot» weltberühmt. Am Samstag feiert der Schauspieler seinen 40. Geburtstag. Der Brite hat sich äusserlich kaum verändert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jamie Bell, Star von «Billy Elliot», feiert heute seinen 40. Geburtstag

Er bevorzugt anspruchsvolle Rollen, arbeitete mit Regiegrössen wie Clint Eastwood

2023 spielte er im Drama «All of Us Strangers» mit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Die meisten kennen Jamie Bell durch seine Rolle in «Billy Elliot – I Will Dance». Im Alter von nur 14 Jahren wurde der Brite zum Weltstar. In dem vielfach ausgezeichneten Film tanzte er sich als ballettbegeisterter Junge, der gegen alle Widerstände kämpft, in die Herzen von Millionen Zuschauern. Der Grundstein für seine Schauspielkarriere. Am heutigen Samstag (14. März) feiert der Brite seinen 40. Geburtstag.

Anders als andere Kinderstars hat Bell den Sprung ins Erwachsenenalter gemeistert. Statt sich auf Mainstream-Produktionen zu konzentrieren, wählte er oft anspruchsvolle und herausfordernde Rollen. «Es ging mir darum, mit guten Filmemachern zusammenzuarbeiten, auch wenn das bedeutete, kleinere Rollen anzunehmen», erklärte er einst dem Magazin «Gentleman's Journal».

Er spielt anspruchsvolle Rollen

So arbeitete er mit Regiegrössen wie Clint Eastwood («Flags of Our Fathers»), Doug Liman («Jumper») und Cary Joji Fukunaga («Jane Eyre»). Der Schauspieler gilt als Mann für extreme Charaktere. Ob als Neo-Nazi in «Skin» (2018), Elitesoldat in «6 Days» (2017) oder Sadist in Lars von Triers aufsehenerregendem Film «Nymphomaniac» (2013).

In den letzten Jahren hat sich der Schauspieler etwas zurückgezogen, offenbar, um sich auf seine Familie zu konzentrieren. Bell ist Vater von drei Kindern – eines davon mit Schauspielerin Rachel Evan Wood (38), die anderen beiden mit seiner Ehefrau Kate Mara (43), mit der er seit 2017 verheiratet ist.

«Vater zu sein, ist wohl die anspruchsvollste Rolle von allen – und die mit dem meisten Adrenalin», sagte Bell kürzlich. Zuletzt war er 2023 im romantischen Drama «All of Us Strangers» von Andrew Haigh zu sehen.