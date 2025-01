New York City – der Ort, wo Träume entstehen. So steht auch der Schweizer Giuseppe Bausilio (27) täglich an der Seite von Nicole Scherzinger auf einer Bühne. Der gebürtige Berner spricht über seinen Alltag und wie er zum Broadway gefunden hat.

Manhattan, ein regnerischer Tag, 18 Uhr. Für viele das Ende eines Arbeitstags, für Giuseppe Bausilio (27) erst Mittagspause. «Es ist so schön, wieder mal Berndeutsch zu sprechen», sagt er zu Blick.

Bald muss er los. Ein ausverkauftes Theater wartet gleich auf ihn. Denn er tritt zurzeit an der Seite von Star Nicole Scherzinger (46) im Musical «Sunset Boulevard» auf. Der Berner kokettiert: «Mein Alltag ist gar nicht so viel anders als ein klassischer Bürojob von 8 bis 18 Uhr. Alles ist bloss um sechs Stunden nach hinten verschoben!»

Ballett liegt in seinem Blut

Im Alter von knapp zehn Jahren erhielt Giuseppe Bausilio aus Boll BE ein Engagement als Billy Elliot im gleichnamigen Musical – und kam so in die Metropole. 2010 machte er beim Ballettwettbewerb Youth America Grand Prix mit und gewann beim Finale in New York in seiner Kategorie den dritten Platz. Im Publikum sass die damalige Castingleiterin für «Billy Elliot» und empfahl Bausilio, ans Casting zu kommen. «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und sah genau so aus, wie sie sich Billy vorstellten», erinnert er sich.

Ballett liegt Bausilio im Blut. Sein Bruder (36) ist ehemaliger Tänzer an der Pariser Oper, seine Eltern Sonia und Alfonso waren unter anderem Tänzer am Stadttheater Bern. Nach deren früher Pensionierung – wie dies in der Ballettwelt gang und gäbe ist – eröffneten sie eine Ballettschule in Boll, in der auch Giuseppe Bausilio im Alter von zwei Jahren seine ersten Schritte lernte. Seine Mutter habe immer gesagt: «Wir haben zwar nicht viel Geld auf der Hand, aber viel Geld in unseren Muskeln.» So sei ihm nicht viel anderes übrig, als jeden Tag zu trainieren. «Zum Glück entwickelte ich schnell eine grosse Leidenschaft für diese Kunst.»

Elton John schenkte ihm ein iPad

2009 kam der grosse Sprung über den Atlantik: Mutter Sonia und Giuseppe zogen in die USA, Vater Alfonso blieb mit der Ballettschule in der Schweiz. «Natürlich realisierte ich damals gar nicht, was mir geschah. Ich sah meinen Vater nur noch alle drei bis vier Monate, dafür schenkte mir Elton John eines Tages vor der Show mein erstes iPad.» Nicht einfach für einen Teenager, so eine radikale Umstellung. «Nicht nur meine Freunde, sondern alles, was ich kulturell kannte, war plötzlich neu.»

Nach «Billy Elliot» stand Giuseppe Bausilio erst zwei Jahre später wieder auf der Musicalbühne. In New York niedergelassen, trainierte er in der Zwischenzeit weiterhin jeden Tag, investierte viel Zeit in Schauspiel und Gesang und ging an viele Castings. «Es war keine Option, aufzugeben. Wir haben als Familie so viel für diese Karriere getan, jetzt war ich an der Reihe, viel Arbeit reinzustecken.» Es folgten zahlreiche Engagements, unter anderem im Hit-Musical «Hamilton». Zudem bewährte er sich als Schauspieler, Regisseur und Choreograf.

Er ist als Swing und Dance Captain bei «Sunset Boulevard» im Einsatz

Zurzeit ist er in zwei Positionen in der neuen Broadway-Produktion «Sunset Boulevard». Als Swing kennt er mindestens neun Rollen. Wenn jemand ausfallen würde, kann er sofort einspringen. Als Dance Captain ist er für die Instandhaltung der Choreografie zuständig und leitet das Aufwärmen vor jeder Vorstellung. Zudem bringt er neuen Ensemblemitgliedern die Choreografie bei. «Für mich fühlt es sich an wie der nächste Schritt in meiner Karriere. Ich schätze es sehr, eine Verantwortungsposition zu haben und gleichzeitig ab und zu auf der Bühne stehen zu dürfen.»

Ein Blick ins Programmheft verrät: Bausilio ist stolzer «Brasil-Italo-Schweizer». Familie ist für den 27-Jährigen eine wichtige Stütze. «Meine Mutter kommt ursprünglich aus Brasilien, mein Vater aus Italien, doch ich bin in der Schweiz geboren – das ist meine Heimat.» In seiner Arbeit verkörpert er die in ihm verankerten «Schweizer» Werte wie Pünktlichkeit und Genauigkeit. «Lieber mache ich eine Sache einmal, dafür aber richtig und zu 100 Prozent.» Manchmal muss sein Team halt einmal mehr üben.

Er vermisst die Schweizer Luft

Zwar lebt Giuseppe Bausilio in der vielfältigsten Stadt der Welt, doch einige Dinge scheint es dort dennoch nicht zu geben. «Den Geruch der frischen Schweizer Luft vermisse ich am meisten.» Auch das frische Essen und die klaren Strukturen im Alltag kämen im Big Apple etwas zu kurz. Ein Umzug zurück in die Schweiz ist aber derzeit nicht vorgesehen. «Ich habe vor einigen Wochen nach 16 langen Jahren endlich eine Greencard – eine unbegrenzte und arbeits-unabhängige Aufenthaltsbewilligung – erhalten.» Zudem dauert sein Engagement bei «Sunset Boulevard» noch eine Weile an.

Bausilio schaut auf seine Uhr – er müsse gleich los, doch eine Anekdote möchte er noch erzählen. Als er vorletztes Jahr am Gurtenfestival in Bern war, habe er sich einen Spass erlaubt und einen fremden Mann in akzentfreiem Englisch darauf angesprochen, wie toll die Atmosphäre sei. Nach kurzem Hin und Her behauptete er, ein Wort auf Schweizerdeutsch gelernt zu haben: «Bünzli.» Sein Gegenüber meinte: «Das solltest du vielleicht lieber nicht sagen.» Daraufhin antwortete Bausilio ganz stolz und in breitestem Berndeutsch: «Aber ig bi doch ä Bünzli! Ich bin der Bünzli vom Broadway!»